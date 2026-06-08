Спартаковец Умяров пропустит матч Россия – Тринидад и Тобаго: известна причина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отсутствие полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в составе на товарищескую встречу с Тринидадом и Тобаго.

«У нас каждый день что‑то происходит. Видимо, поймали какой‑то вирус, человек 11 за три дня. То один пропускает, то другой, то температура поднимается.

Умяров поэтому даже не приехал, у него высокая температура», – сообщил Карпин.