Спартаковец Умяров пропустит матч Россия – Тринидад и Тобаго: известна причина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отсутствие полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в составе на товарищескую встречу с Тринидадом и Тобаго.
«У нас каждый день что‑то происходит. Видимо, поймали какой‑то вирус, человек 11 за три дня. То один пропускает, то другой, то температура поднимается.
Умяров поэтому даже не приехал, у него высокая температура», – сообщил Карпин.
- Россия примет Тринидад и Тобаго во вторник, 9 июня, в Калининграде на «Ростех Арене».
- Начало матча – в 20:00 по московскому времени.
Источник: «Матч ТВ»