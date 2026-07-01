Президент РФС оценил шансы сборной России сыграть в отборе на ЧМ-2030

Президент РФС Александр Дюков высказался о будущем сборную России.

– В сборной России есть ряд футболистов, которым или около 30, или чуть за 30. Какие цели перед Карпиным в плане комплектования – учитывая то, что при возвращении в отборы им будет или чуть за 30, или далеко за 30?

– Это граждане России, это качественные футболисты. Играть за сборную – это большая честь. Почему вы хотите лишить их права играть за сборную страны, если они этого достойны?

– Но тогда мы должны формулировать цель – в сборную вызываются лучшие футболисты, вне зависимости от их возраста.

– Да. В сборную России должны приглашаться лучшие футболисты страны. Сборная должна играть для зрителей.

– Каковы наши шансы сыграть в отборе к ЧМ-2030?

– Они очень даже высокие.