Президент РФС оценил шансы сборной России сыграть в отборе на ЧМ-2030

Президент РФС Александр Дюков высказался о будущем сборную России.
– В сборной России есть ряд футболистов, которым или около 30, или чуть за 30. Какие цели перед Карпиным в плане комплектования – учитывая то, что при возвращении в отборы им будет или чуть за 30, или далеко за 30?
– Это граждане России, это качественные футболисты. Играть за сборную – это большая честь. Почему вы хотите лишить их права играть за сборную страны, если они этого достойны?
– Но тогда мы должны формулировать цель – в сборную вызываются лучшие футболисты, вне зависимости от их возраста.
– Да. В сборную России должны приглашаться лучшие футболисты страны. Сборная должна играть для зрителей.
– Каковы наши шансы сыграть в отборе к ЧМ-2030?
– Они очень даже высокие.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- Сборная России была исключена из отбора на ЧМ-2022 и Лиги наций-2022/23, пропустила ЧЕ-2024, ЧМ-2026 и Лигу наций-2024/25.
Источник: «РБ Спорт»