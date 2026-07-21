Ламин Ямаль отказался от предложения получить Bugatti от чеченского блогера.

Ранее Асхаб Тамаев пообещал подарить автомобиль нападающему сборной Испании, если тот победит в финале ЧМ-2026 Аргентину.

– Бро, поздравляю с победой на чемпионате мира. Хочу сделать тебе небольшой подарок. Я бы хотел отдать тебе одну из моих Bugatti. Куда я могу доставить авто? Ты можешь принять от меня такой подарок? Тебе ничего не нужно давать взамен, я лишь хочу записать короткий Reels о том, как я передаю тебе машину.

– Йоу, спасибо. Я ценю это. Безумное предложение. Я бы взял, но не могу из-за спонсорских соглашений и контрактных обязательств. Реально не ожидал этого. Нужно встретиться когда-нибудь. Может, потренируемся вместе. Будем на связи.