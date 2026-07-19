Генич прокомментировал трансфер спартаковца Умярова в Испанию

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о возможном отъезде полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в Испанию.
– Наиль бы потянул среднюю команду Испании?
– Легко. Легко, абсолютно. В том же «Алавесе» – легко. Со способностями Наиля, достаточно жесткой манерой игры, неплохим техническим арсеналом он бы уверенно себя чувствовал в средней команде. В первой шестерке – «Атлетико», «Бетисе», «Валенсии» – было бы сложновато. А все, что ниже – спокойно. Там такие порой играют персонажи…
- Действующий контракт хавбека с московским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
- В сезоне-2025/2026 Умяров провел 39 матчей за «Спартак» и отметился четырьмя голевыми передачами.
- Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»