Генич прокомментировал трансфер спартаковца Умярова в Испанию

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о возможном отъезде полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в Испанию.

– Наиль бы потянул среднюю команду Испании?

– Легко. Легко, абсолютно. В том же «Алавесе» – легко. Со способностями Наиля, достаточно жесткой манерой игры, неплохим техническим арсеналом он бы уверенно себя чувствовал в средней команде. В первой шестерке – «Атлетико», «Бетисе», «Валенсии» – было бы сложновато. А все, что ниже – спокойно. Там такие порой играют персонажи…