Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом

Воспитанник «Динамо» Ираклий Квеквескири высказался о постоянных неудачах клуба.
– Не горестно ли вам за «Динамо»? Видел вашу недавнюю цитату о том, что вы бы хотели видеть бело-голубых чемпионом.
– Конечно. Я бы очень хотел, чтобы «Динамо» боролось за первое место. Это моя детская мечта. Потому что я закончил динамовскую школу, у меня есть определенная любовь к этой команде. Хотелось бы, чтобы «Динамо» стало чемпионом России.
– Это возможно?
– Все возможно.
– Уже более 50 лет не везет.
– Значит, на столетие.
– Оно уже было.
– Ну значит на двухсотлетие, не знаю. Верю в то, что это рано или поздно случится. У этой команды есть все. Прекрасные болельщики, стадион, отличная работа в плане медиа.
- 200 лет «Динамо» исполнится в 2123 году.
- Последнее чемпионство клуба было в 1976 году.
- Квеквескири сейчас играет в Медиалиге.
Источник: «Спорт-Экспресс»