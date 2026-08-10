Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом

Воспитанник «Динамо» Ираклий Квеквескири высказался о постоянных неудачах клуба.

– Не горестно ли вам за «Динамо»? Видел вашу недавнюю цитату о том, что вы бы хотели видеть бело-голубых чемпионом.

– Конечно. Я бы очень хотел, чтобы «Динамо» боролось за первое место. Это моя детская мечта. Потому что я закончил динамовскую школу, у меня есть определенная любовь к этой команде. Хотелось бы, чтобы «Динамо» стало чемпионом России.

– Это возможно?

– Все возможно.

– Уже более 50 лет не везет.

– Значит, на столетие.

– Оно уже было.

– Ну значит на двухсотлетие, не знаю. Верю в то, что это рано или поздно случится. У этой команды есть все. Прекрасные болельщики, стадион, отличная работа в плане медиа.