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  • Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом

Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом

10 августа, 20:59
2

Воспитанник «Динамо» Ираклий Квеквескири высказался о постоянных неудачах клуба.

– Не горестно ли вам за «Динамо»? Видел вашу недавнюю цитату о том, что вы бы хотели видеть бело-голубых чемпионом.

– Конечно. Я бы очень хотел, чтобы «Динамо» боролось за первое место. Это моя детская мечта. Потому что я закончил динамовскую школу, у меня есть определенная любовь к этой команде. Хотелось бы, чтобы «Динамо» стало чемпионом России.

– Это возможно?

– Все возможно.

– Уже более 50 лет не везет.

– Значит, на столетие.

– Оно уже было.

– Ну значит на двухсотлетие, не знаю. Верю в то, что это рано или поздно случится. У этой команды есть все. Прекрасные болельщики, стадион, отличная работа в плане медиа.

  • 200 лет «Динамо» исполнится в 2123 году.
  • Последнее чемпионство клуба было в 1976 году.
  • Квеквескири сейчас играет в Медиалиге.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Квеквескири Ираклий
Комментарии (2)
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DMитрий
1786390093
Он и в третий раз ходил за ёлкой. И добыл ее! Но это было уже весной. И он отнес елку обратно.
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рылы
1786394461
ну, в целом, динамо не хватило всего одного гола до чемпионства 2 года назад. вот как бывает.
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