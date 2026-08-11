Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»

Полузащитник «Родины» Солтмурад Бакаев высказался о гостевом матче с «Зенитом» (2:1) в 3-м туре РПЛ.
«Мы верили в победу. Понятно, что здесь тяжело играть, везде тяжело играть. Не скажу, что неожиданности не было, но мы верили в победу и в команду.
Мы же чемпионы Первой лиги. Чемпионы с чемпионами. Поэтому настрой каким-то необычным не был.
Настраивались на матч, понимали, что будет хорошая, красивая атмосфера и праздник, и постарались сделать его намного ярче на своей половине», – сказал Бакаев.
- Гол у «Зенита» забил Максим Глушенков на 23-й минуте. У «Родины» отличился Артур Гарибян на 59-й и 65-й.
- «Зенит» в прошлом сезоне стал победителем РПЛ с 68 очками после 30 матчей, а «Родина» выиграла турнир Первой лиги, набрав 68 очков в 34 встречах.
Источник: РИА «Новости»