Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»

Полузащитник «Родины» Солтмурад Бакаев высказался о гостевом матче с «Зенитом» (2:1) в 3-м туре РПЛ.

«Мы верили в победу. Понятно, что здесь тяжело играть, везде тяжело играть. Не скажу, что неожиданности не было, но мы верили в победу и в команду.

Мы же чемпионы Первой лиги. Чемпионы с чемпионами. Поэтому настрой каким-то необычным не был.

Настраивались на матч, понимали, что будет хорошая, красивая атмосфера и праздник, и постарались сделать его намного ярче на своей половине», – сказал Бакаев.