Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»

Полузащитник Жедсон Фернандеш продолжит выступать за «Спартак». Об этом заявили в агентстве Gestifute, представляющем интересы 27-летнего португальца.
– Жедсон в последнее время использовался на разных позициях. Довольны ли вы его нынешним положением в «Спартаке»? Рассматривается ли возможность его ухода?
– Жедсон очень счастлив в «Спартаке». На данный момент предложений по нему нет, поскольку сейчас ни мы, ни клуб не рассматриваем его продажу.
- Фернандеш – самый дорогой футболист в истории «Спартака». Его купили год назад за 20,78 млн евро.
- Статистика хавбека в составе красно-белых: 39 матчей, 6 голов, 3 ассиста.
Источник: Sport24