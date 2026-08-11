Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»

Полузащитник Жедсон Фернандеш продолжит выступать за «Спартак». Об этом заявили в агентстве Gestifute, представляющем интересы 27-летнего португальца.

– Жедсон в последнее время использовался на разных позициях. Довольны ли вы его нынешним положением в «Спартаке»? Рассматривается ли возможность его ухода?

– Жедсон очень счастлив в «Спартаке». На данный момент предложений по нему нет, поскольку сейчас ни мы, ни клуб не рассматриваем его продажу.