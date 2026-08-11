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  • Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»

Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»

11 августа, 17:25
18

Полузащитник Жедсон Фернандеш продолжит выступать за «Спартак». Об этом заявили в агентстве Gestifute, представляющем интересы 27-летнего португальца.

– Жедсон в последнее время использовался на разных позициях. Довольны ли вы его нынешним положением в «Спартаке»? Рассматривается ли возможность его ухода?

– Жедсон очень счастлив в «Спартаке». На данный момент предложений по нему нет, поскольку сейчас ни мы, ни клуб не рассматриваем его продажу.

  • Фернандеш – самый дорогой футболист в истории «Спартака». Его купили год назад за 20,78 млн евро.
  • Статистика хавбека в составе красно-белых: 39 матчей, 6 голов, 3 ассиста.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Фернандеш Жедсон
Комментарии (18)
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k611
1786459340
Дайте ему сыграть на своей позиции, как в турецком клубе. Что его маять позицией защитника...
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VVM1964
1786459505
"Микроскопом забиваем гвозди" - использовать Жедсона в качестве крайнего защитника, вот как-то так это выглядит, но тренер не может найти ему более функционально-полезное место 🤦‍♂️
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...уефан
1786459950
...то, что останется - это нам в масть...
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zigbert
1786463118
Пусть играет и приносит пользу команде.
Ответить
Beskow
1786466110
Это радует, что с нами остаётся!
Ответить
Галина Бронемясова
1786466577
позор!
Ответить
ПалкоВводецъ007
1786467105
Самый дорогой в свинарнике будет продолжать полировать лавку. Гыгыгы
Ответить
alefreddy
1786470164
пусть остается а то половину денег обратно дадут
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