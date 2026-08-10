Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопросы после домашнего матча 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

– Мусаев говорил, что надо ловить Жедсона на ошибках. Держали ли это в голове, готовясь к игре? Понимали, что туда пойдет упор атаки «Краснодара»?

– Жедсон был ключевым в финале Кубка, где мы выиграли. Была пара ошибок сегодня. Это командные, а не персональные недочеты. Два быстрых удара стали решающими. Я не согласен с мнением Мусаева.

– С выходом Даку команда добавила остроты. Стоило ли выпустить его сразу?

– Ему необходима адаптация. Мы знали, что он готов физически. Его время было обусловлено многими факторами, например счетом. Он может играть в паре с Угальде. Даку нам сильно поможет.