Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопросы после домашнего матча 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).
– Мусаев говорил, что надо ловить Жедсона на ошибках. Держали ли это в голове, готовясь к игре? Понимали, что туда пойдет упор атаки «Краснодара»?
– Жедсон был ключевым в финале Кубка, где мы выиграли. Была пара ошибок сегодня. Это командные, а не персональные недочеты. Два быстрых удара стали решающими. Я не согласен с мнением Мусаева.
– С выходом Даку команда добавила остроты. Стоило ли выпустить его сразу?
– Ему необходима адаптация. Мы знали, что он готов физически. Его время было обусловлено многими факторами, например счетом. Он может играть в паре с Угальде. Даку нам сильно поможет.
- Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сказал, что «Краснодар» хотел играть через фланг Жедсона, потому что португалец «иногда проваливается на такой позиции».
- Гол у «Спартака» забил Манфред Угальде на 2-й минуте. У «Красанодара» отличились Лукас Оласа на 5-й и Жоау Батчи на 10-й.
Источник: «Спорт-Экспресс»