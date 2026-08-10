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Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде

10 августа, 08:15
5

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопросы после домашнего матча 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

– Мусаев говорил, что надо ловить Жедсона на ошибках. Держали ли это в голове, готовясь к игре? Понимали, что туда пойдет упор атаки «Краснодара»?

– Жедсон был ключевым в финале Кубка, где мы выиграли. Была пара ошибок сегодня. Это командные, а не персональные недочеты. Два быстрых удара стали решающими. Я не согласен с мнением Мусаева.

– С выходом Даку команда добавила остроты. Стоило ли выпустить его сразу?

– Ему необходима адаптация. Мы знали, что он готов физически. Его время было обусловлено многими факторами, например счетом. Он может играть в паре с Угальде. Даку нам сильно поможет.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Фернандеш Жедсон Даку Мирлинд Мусаев Мурад Карседо Хуан Карлос
Комментарии (5)
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ScarlettOgusania
1786340536
основной "командный недочёт" это то, что Максименко делает вид, что занимает место в воротах, оба удара он прекрасно видел, но не сделал ничего для спасения ворот...🤬 его основная беда заключается в том, что Мешок пытается сыграть эффектно, а надо эффективно - это две большие разницы, как говорили в Одессе...🤔
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Кривая да нелёгкая
1786342443
Сам настоял на переходе Даку, а как по другому комментировать вот и гонит про адаптацию...
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aurora5858
1786356165
три удара в створ -два гола . хватит издеваться над нами . похоже ему купили место в воротах до пенсии?
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