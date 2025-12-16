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РПЛ 2026/2027
Команды
Краснодар
Лукас Оласа
€ 3,50 млн
Лукас Оласа
Краснодар
21 июля 1994 (32), Монтевидео
#15 | Защитник
176 см
Уругвай
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Трансферы
Фото
«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
11 сентября
1
Символическая сборная сезона РПЛ по версии WhoScored
23 мая
7
Бразильский клуб претендует на защитника «Краснодара»
6 мая
1
Символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии Радимова
15 апреля
Фото
Бубнов определил лучшего игрока «Краснодара» в матче с «Зенитом»
14 апреля
3
Оласа назвал игрока «Краснодара», готового к «Реалу» и «Барселоне»
19 февраля
1
Оласа назвал игрока «Краснодара», который в клубе «на всю жизнь»
19 февраля
1
Названы игроки «Краснодара» и ЦСКА, которых пригласили на заседание КДК по делу о расизме
2025.12.16 12:27
14
Подробности «дела о расизме» в матче «Краснодар» – ЦСКА, которое рассмотрит КДК
2025.12.14 23:11
5
«Гребаный негр»: игрок «Краснодара» пожаловался на расизм со стороны ЦСКА
2025.12.07 20:30
19
Бубнов составил сборную легионеров РПЛ для матча с Россией
2025.11.14 15:26
2
Символическая сборная первого круга РПЛ от Бубнова
2025.11.14 10:03
6
Символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.11.03 14:43
5
Опубликована сборная 14-го тура РПЛ по версии WhoScored
2025.11.03 11:07
2
Три топ-клуба РПЛ поборются за защитника «Рубина»
2025.05.26 12:57
1
Символическая сборная 29-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.05.21 09:14
Опубликована сборная 26-го тура РПЛ по версии WhoScored – 5 игроков из одной команды
2025.04.28 11:15
3
Список дисквалифицированных на матчи 25-го тура РПЛ
2025.04.17 11:05
2
Опубликована сборная 23-го тура РПЛ по версии WhoScored
2025.04.07 15:35
1
«Краснодар» может расстаться с защитником
2025.03.21 08:30
Три легионера «Краснодара» выйдут из отпуска позже остальных
2025.01.15 10:15
1
«Краснодар» подписал новый контракт с уругвайским защитником
2024.12.21 16:12
1
Опубликована сборная 11-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.10.08 16:30
8
Опубликована сборная 9-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.09.24 13:55
Новичок «Краснодара» назвал игрока, убедившего его перейти в клуб РПЛ
2024.08.21 20:00
Два игрока РПЛ стали бронзовыми призерами Кубка Америки-2024
2024.07.14 05:42
11 футболистов из российских клубов сыграют на Кубке Америки
2024.06.18 11:16
17
Защитник «Краснодара» Оласа – после поражения от «Ростова»: «Судейство становилось односторонним»
2024.03.09 09:36
2
Оласа перечислил конкурентов «Краснодара» в борьбе за титул РПЛ
2023.11.04 17:46
Оласа ответил, почему предпочел «Краснодар» Испании и Франции
2023.11.03 21:14
1
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Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
21:51
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
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Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
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Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
2
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
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