Символическая сборная первого круга РПЛ от Бубнова

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов составил сиволическую сборную РПЛ по итогам первого круга турнира.
В нее вошли: Станислав Агкацев («Краснодар»), Лукас Оласа («Краснодар»), Нино («Зенит»), Жоао Виктор (ЦСКА), Мойзес (ЦСКА), Дуглас Аугусто («Краснодар»), Эсекьель Барко («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»), Максим Глушенков («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»).
- После первого круга в РПЛ лидирует «Краснодар» с 33 очками. Столько же баллов у ЦСКА. Далее идут «Зенит» и «Локомотив», набравшие по 30 очков.
- До зимней паузы команды проведут еще 3 тура.
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»