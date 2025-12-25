«Пари НН» предложил новый контракт лидеру команды

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев рассказал о будущем нападающего Хуана Боселли в клубе.

«Мы со своей стороны предложили Хуану новый контракт. Отказа с его стороны не было. Но мы знаем, что еще ряд российских клубов проявляют к нему интерес.

На сегодняшний момент Хуан – наш игрок, мы его ждем 13 января в Турции на сборе. Что будет после 13‑го числа – посмотрим.

Боселли – наш лидер, он провел хорошую первую половину сезона. От его представителей я слышал, что Хуан хотел бы пойти на повышение, сделать новый шаг для себя.

Но мы со свой стороны делаем всe возможное, чтобы наш актив сохранить. Но по карьерному будущему решение будут принимать сам игрок и его окружение», – сказал Карасев.