Бывший партнер Варди рассказал о предматчевом ритуале футболиста: «Пил вино, пиво и почти не спал»

Бывший игрок «Лестера» Бен Чилвел рассказал, чем его удивил Джейми Варди.

«Чей предматчевый ритуал мне особенно запомнился? Конечно же, Джейми Варди! Это не совсем то, что можно порекомендовать!

Он выпивал четыре банки Red Bull за час. Вечером перед матчем он пил вино, пиво в отеле. Он почти не спал. Он стучал в мою дверь около 3 часов ночи, чтобы разбудить меня.

Он сумасшедший. Но после всего этого он делал хет-трики» – сказал Чилвел.