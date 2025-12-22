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Англия. Первая лига
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Лестер
€ 76 млн
Лестер
Лестер
Англия. Первая лига
Стадион:
Кинг Пауэр
Сайт:
http://www.lcfc.com/
Тренер:
Рассел Мартин
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Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
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Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
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«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
В «Ахмате» намекнули, что хотят стать чемпионами по аналогии с «Лестером»
15 июня
5
Два родных брата победили на ЧМ-2026 в один день с разными сборными
14 июня
5
Чемпион АПЛ в составе «Лестера» объявил о завершении карьеры
27 мая
4
«Лестер» вылетел в третий дивизион спустя 10 лет после победы в АПЛ
22 апреля
4
«Саутгемптон» – «Лестер»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 2.25
13 февраля
Только 2 английских тренера стартовали в АПЛ с 4 побед подряд
7 февраля
В «Балтике» отреагировали на сравнение с «Лестером», выигравшим АПЛ
11 января
4
Фото
Игрок едва не сломал шею во время празднования гола на Кубке африканских наций
2025.12.22 23:11
3
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«Челси» арендовал аргентинского полузащитника
2025.09.01 17:30
«Арсенал» рассматривает четыре варианта усиления атаки
2025.08.20 22:00
38-летний Варди может присоединиться к чемпиону одной из топ-5 лиг Европы
2025.08.20 17:41
«Спартаку» предложили усилиться экс-форвардом сборной Англии вместо Заболотного
2025.07.12 09:55
14
«Манчестер Юнайтед» рассматривает шесть нападающих
2025.07.08 18:58
2
Варди не дали перейти в итальянский клуб: осталось три варианта
2025.07.06 21:00
2
«Лестер» уволил ван Нистелроя, не простив вылет из АПЛ
2025.06.27 12:04
Стали известны причины изменений в составе сборной Нигерии на матч с Россией
2025.06.03 11:47
3
Прогноз на точный счет матча «Борнмут» – «Лестер»: Премьер-лига, 25 мая 2025
2025.05.24 10:27
Прогноз на точный счeт матча «Лестер» – «Ипсвич»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 10:12
Футболист АПЛ находится в коме после столкновения со штангой
2025.05.14 01:00
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» проиграли дома и опустились на места перед зоной вылета
2025.05.11 18:12
Прогноз на точный счет матча «Ноттингем Форест» – «Лестер»: Премьер-лига, 11 мая 2025
2025.05.10 09:57
Прогноз на точный счет матча «Лестер» – «Саутгемптон»: Премьер-лига, 3 мая 2025
2025.05.02 09:40
Стало известно, в какой лиге хочет продолжить карьеру Варди
2025.04.29 13:46
8
Заявление Варди об уходе из «Лестера»
2025.04.24 16:57
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Варди объявил об уходе из «Лестера» после 13 лет в клубе
2025.04.24 14:17
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Варди одним словом охарактеризовал досрочный вылет «Лестера» из АПЛ
2025.04.21 23:46
5
«Лестер» вылетел из АПЛ
2025.04.20 21:15
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1
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