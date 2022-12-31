- 25 февраля
- 19:55 АПЛ. «Арсенал» переиграл «Лестер» (1:0) и лидирует с 5-очковым отрывом
- 19 февраля
- 20:00 «МЮ» и «Лестер» выдали лучший матч АПЛ последних 7 лет по ударам по воротам 1
- 19:02 АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» (3:0). Отставание от 1-го места – 5 очков 4
- 18:17 Рэшфорд установил личный рекорд по голам за сезон
- 11 февраля
- 20:02 АПЛ. «Арсенал» дома сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1), «Тоттенхэм» крупно уступил «Лестеру» (1:4) 1
- 7 февраля
- 10:49 Защитник «Лестера» и сборной Турции раскритиковал соотечественников, поднимающих цены на фоне землетрясений
- 30 января
- 22:44 «Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
- 29 января
- 15:31 Фото «Лестер» арендовал форварда «Шахтера»
- 21 января
- 10:26 Фото «Лестер» купил защитника «Копенгагена»
- 14 января
- 11:27 «Лестер» ведет переговоры о покупке игрока сборной Аргентины за 34 миллиона
- 7 января
- 19:18 «Атлетико» близок к подписанию защитника сборной Турции
- 17:44 Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
- 5 января
- 21:37 Австриец Фукс закончил карьеру. Он выигрывал АПЛ с «Лестером»
- 4 января
- 10:42 Фото Определен лидер топ-5 лиг Европы по голам из-за пределов штрафной в 2022 году
- 31 декабря 2022
- 13:54 Только 4 игрока в истории АПЛ забивали 2 автогола за матч
- 11:24 Линекер пошутил о победе «Ливерпуля» над «Лестером» 3
- 00:58 АПЛ. «Ливерпуль» победил «Лестер» (2:1) благодаря двум автоголам Фаса 1
- 00:06 Защитник «Лестера» забил два гола в свои ворота в 1-м тайме с «Ливерпулем» 1
- 30 декабря 2022
- 12:17 Фото Топ-10 самых дорогих трансферов 2022 года 3
- 26 декабря 2022
- 19:58 АПЛ. «Ньюкасл» разгромил «Лестер», «Эвертон» проиграл «Вулверхэмптону» и другие результаты
- 23 декабря 2022
- 08:40 Стали известны все пары 1/4 финала Кубка английской лиги 1
- 19 ноября 2022
- 23:44 Госенс из «Интера» может перебраться в АПЛ
- 15 ноября 2022
- 17:51 «Барселона» рассматривает подписание четырех свободных агентов из АПЛ