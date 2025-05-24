Заключительный тур Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Лестером» имеет совершенно разную ценность для соперников. Хозяева поля обеспечили себе место в середине таблицы, тогда как гости борются за выживание. Игра на «Дин Корт» обещает быть эмоциональной: у одной команды – шанс закрепиться в элите, у другой – завершить сезон достойно перед болельщиками.
«Борнмут»
Команда завершает сезон на 11-й позиции и подходит к матчу без давления. В последних пяти турах «вишни» потерпели три поражения, включая 1:3 от «Ман Сити». Несмотря на спад, у «Борнмута» есть сильные индивидуальные исполнители, в частности Джастин Клюйверт с 13 мячами. В среднем команда забивает менее одного гола за игру (0.8), а пропускает – около 1.2. Оборона явно нуждается в усилении, особенно в концовках матчей.
«Лестер»
«Лисы» занимают 18-е место и обязаны побеждать, чтобы сохранить шанс остаться в АПЛ. Последние три матча команда не проигрывает, набрав 7 очков. Джейми Варди остаeтся главным оружием в атаке – на его счету 10 голов. Несмотря на слабую гостевую форму (8 выездов без побед), «Лестер» стабильно забивает: 1.2 гола за матч в последних пяти играх. При этом и пропускает столько же – оборона остаeтся проблемой.
Факты о командах:
«Борнмут»
- 1 победа за 5 туров
- В среднем 0.8 гола забито, 1.2 пропущено
- Пропускает в 4 матчах подряд
- Джастин Клюйверт – 13 голов в сезоне
«Лестер»
- Не проигрывает 3 тура подряд
- 2 победы и 1 ничья в последних матчах
- В среднем 1.2 гола забито и 1.2 пропущено
- Джейми Варди – 10 голов в сезоне
- Без побед в 8 последних выездных матчах
Прогноз на матч «Борнмут» – «Лестер»
В этом матче многое решает мотивация. «Лестер» обязан идти вперeд, что создаст как шансы, так и риски в обороне. «Борнмут» дома играет с характером, но без турнирной задачи может действовать с меньшей концентрацией. Наиболее вероятным выглядит сценарий с обменом голами и ничейным исходом. Ставки на «обе забьют» и счeт 1:1 выглядят обоснованно.
Рекомендованные ставки:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.00
- Индивидуальный тотал Лестера больше 1 – коэффициент 2.10
- Лестер не проиграет (X2) – коэффициент 1.88