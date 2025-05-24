Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Борнмут» – «Лестер»: Премьер-лига, 25 мая 2025

24 мая 2025 10:20
Борнмут - Лестер
25 мая 2025, воскресенье 18:00 | Англия. Премьер-лига, 38 тур
Перейти в онлайн матча
6.00
Точный счёт 1:1
Сделать ставку

Заключительный тур Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Лестером» имеет совершенно разную ценность для соперников. Хозяева поля обеспечили себе место в середине таблицы, тогда как гости борются за выживание. Игра на «Дин Корт» обещает быть эмоциональной: у одной команды – шанс закрепиться в элите, у другой – завершить сезон достойно перед болельщиками.

«Борнмут»

Команда завершает сезон на 11-й позиции и подходит к матчу без давления. В последних пяти турах «вишни» потерпели три поражения, включая 1:3 от «Ман Сити». Несмотря на спад, у «Борнмута» есть сильные индивидуальные исполнители, в частности Джастин Клюйверт с 13 мячами. В среднем команда забивает менее одного гола за игру (0.8), а пропускает – около 1.2. Оборона явно нуждается в усилении, особенно в концовках матчей.

«Лестер»

«Лисы» занимают 18-е место и обязаны побеждать, чтобы сохранить шанс остаться в АПЛ. Последние три матча команда не проигрывает, набрав 7 очков. Джейми Варди остаeтся главным оружием в атаке – на его счету 10 голов. Несмотря на слабую гостевую форму (8 выездов без побед), «Лестер» стабильно забивает: 1.2 гола за матч в последних пяти играх. При этом и пропускает столько же – оборона остаeтся проблемой.

Факты о командах:

«Борнмут»

  • 1 победа за 5 туров
  • В среднем 0.8 гола забито, 1.2 пропущено
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • Джастин Клюйверт – 13 голов в сезоне

«Лестер»

  • Не проигрывает 3 тура подряд
  • 2 победы и 1 ничья в последних матчах
  • В среднем 1.2 гола забито и 1.2 пропущено
  • Джейми Варди – 10 голов в сезоне
  • Без побед в 8 последних выездных матчах

Личные встречи
31% (5)
31% (5)
38% (6)
17
Забитых мячей
17
1.06
В среднем за матч
1.06
4:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лестер
1 : 0
05.10.2024
Борнмут
Англия. Кубок, 1/8 финала
Борнмут
0 : 1
27.02.2024
Лестер
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лестер
0 : 1
08.04.2023
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Борнмут
2 : 1
08.10.2022
Лестер
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Борнмут
4 : 1
12.07.2020
Лестер
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Лестер
3 : 1
31.08.2019
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Лестер
2 : 0
30.03.2019
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Борнмут
4 : 2
15.09.2018
Лестер
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Лестер
1 : 1
03.03.2018
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Борнмут
0 : 0
30.09.2017
Лестер
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Лестер
1 : 1
21.05.2017
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Борнмут
1 : 0
13.12.2016
Лестер
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Лестер
0 : 0
02.01.2016
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Борнмут
1 : 1
29.08.2015
Лестер
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Борнмут
0 : 1
01.02.2014
Лестер
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Лестер
2 : 1
26.10.2013
Борнмут
Показать все

Прогноз на матч «Борнмут» – «Лестер»

В этом матче многое решает мотивация. «Лестер» обязан идти вперeд, что создаст как шансы, так и риски в обороне. «Борнмут» дома играет с характером, но без турнирной задачи может действовать с меньшей концентрацией. Наиболее вероятным выглядит сценарий с обменом голами и ничейным исходом. Ставки на «обе забьют» и счeт 1:1 выглядят обоснованно.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.00
  • Индивидуальный тотал Лестера больше 1 – коэффициент 2.10
  • Лестер не проиграет (X2) – коэффициент 1.88

6.00
Точный счёт 1:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Лестер Борнмут
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 1
7.00
Испания. Примера, 38 тур
Бетис - Валенсия
Точный счёт 2:1 в пользу «Бетиса»
Матч завершен
0 : 2
9.00
Италия. Серия А, 38 тур
Комо - Интер
Точный счёт 2:2
Матч завершен
2 : 0
5.50
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи - Кальяри
Точный счёт 2:1 в пользу «Наполи»
Матч завершен
1 : 3
6.40
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Витебск - Динамо-Брест
Точный счёт 1:2 в пользу «Динамо Брест»
Матч завершен
4 : 0
6.70
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Ислочь - Арсенал
Точный счёт 2:0 в пользу «Ислочи»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 