Заключительный тур Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Лестером» имеет совершенно разную ценность для соперников. Хозяева поля обеспечили себе место в середине таблицы, тогда как гости борются за выживание. Игра на «Дин Корт» обещает быть эмоциональной: у одной команды – шанс закрепиться в элите, у другой – завершить сезон достойно перед болельщиками.

«Борнмут»

Команда завершает сезон на 11-й позиции и подходит к матчу без давления. В последних пяти турах «вишни» потерпели три поражения, включая 1:3 от «Ман Сити». Несмотря на спад, у «Борнмута» есть сильные индивидуальные исполнители, в частности Джастин Клюйверт с 13 мячами. В среднем команда забивает менее одного гола за игру (0.8), а пропускает – около 1.2. Оборона явно нуждается в усилении, особенно в концовках матчей.

«Лестер»

«Лисы» занимают 18-е место и обязаны побеждать, чтобы сохранить шанс остаться в АПЛ. Последние три матча команда не проигрывает, набрав 7 очков. Джейми Варди остаeтся главным оружием в атаке – на его счету 10 голов. Несмотря на слабую гостевую форму (8 выездов без побед), «Лестер» стабильно забивает: 1.2 гола за матч в последних пяти играх. При этом и пропускает столько же – оборона остаeтся проблемой.

Факты о командах:

«Борнмут»

1 победа за 5 туров

В среднем 0.8 гола забито, 1.2 пропущено

Пропускает в 4 матчах подряд

Джастин Клюйверт – 13 голов в сезоне

«Лестер»

Не проигрывает 3 тура подряд

2 победы и 1 ничья в последних матчах

В среднем 1.2 гола забито и 1.2 пропущено

Джейми Варди – 10 голов в сезоне

Без побед в 8 последних выездных матчах

Личные встречи 31% (5) 31% (5) 38% (6) 17 Забитых мячей 17 1.06 В среднем за матч 1.06 4:2 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 1:1 Англия. Премьер-лига, 7 тур Лестер 1 : 0 Борнмут Англия. Кубок, 1/8 финала Борнмут 0 : 1 Лестер Англия. Премьер-лига, 30 тур Лестер 0 : 1 Борнмут Англия. Премьер-лига, 10 тур Борнмут 2 : 1 Лестер Англия. Премьер-лига, 35 тур Борнмут 4 : 1 Лестер Англия. Премьер-лига, 4 тур Лестер 3 : 1 Борнмут Англия. Премьер-лига, 32 тур Лестер 2 : 0 Борнмут Англия. Премьер-лига, 5 тур Борнмут 4 : 2 Лестер Англия. Премьер-лига, 29 тур Лестер 1 : 1 Борнмут Англия. Премьер-лига, 7 тур Борнмут 0 : 0 Лестер Англия. Премьер-лига, 38 тур Лестер 1 : 1 Борнмут Англия. Премьер-лига, 16 тур Борнмут 1 : 0 Лестер Англия. Премьер-лига, 20 тур Лестер 0 : 0 Борнмут Англия. Премьер-лига, 4 тур Борнмут 1 : 1 Лестер Англия. Чемпионшип, 29 тур Борнмут 0 : 1 Лестер Англия. Чемпионшип, 13 тур Лестер 2 : 1 Борнмут

Прогноз на матч «Борнмут» – «Лестер»

В этом матче многое решает мотивация. «Лестер» обязан идти вперeд, что создаст как шансы, так и риски в обороне. «Борнмут» дома играет с характером, но без турнирной задачи может действовать с меньшей концентрацией. Наиболее вероятным выглядит сценарий с обменом голами и ничейным исходом. Ставки на «обе забьют» и счeт 1:1 выглядят обоснованно.

Рекомендованные ставки: