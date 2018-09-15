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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Лестер
Борнмут - Лестер: обзор матча 15 сентября 2018
Борнмут
15.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
4 : 2
Завершен
Лестер
19'
Р. Фрейзер
37'
Р. Фрейзер
41'
Д. Кинг (П)
81'
А. Смит
88'
Д. Мэддисон (П)
89'
М. Олбрайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Лестер
89'
ГОЛ! 4:2!
М. Олбрайтон
Пас отдал
К. Ихеначо
88'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Д. Мэддисон
Замена
Л. Муссе
️️️️
Д. Кинг
85'
84'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Д. Варди
ГОЛ! 4:0!
А. Смит
Пас отдал
Р. Фрейзер
81'
Желтая карточка
Д. Гослинг
79'
Замена
Л. Кук
️️️️
Ж. Лерма
78'
Желтая карточка
К. Уилсон
71'
70'
Желтая карточка
К. Шмейхель
69'
Вторая желтая
У. Морган
Замена
С. Фрэнсис
️️️️
Д. Брукс
68'
61'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Р. Геззаль
61'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Д. Грей
45'
+2
Желтая карточка
У. Морган
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Кинг
41'
ГОЛ! 2:0!
Р. Фрейзер
Пас отдал
К. Уилсон
37'
Желтая карточка
Ж. Лерма
29'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фрейзер
Пас отдал
Д. Кинг
19'
12'
Желтая карточка
Г. Магуайр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
18
Рашид Геззаль
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-2-2-2
31
Бегович
15
Рико
15
Аке
15
Смит
27
Кук
8
Лерма
32
Гослинг
10
Фрейзер
7
Брукс
9
Уилсон
7
Кинг
4-3-2-1
1
Шмейхель
21
Перейра
5
Морган
5
Магуайр
33
Чилвел
18
Геззаль
4
Ндиди
6
Менди
10
Мэддисон
10
Грей
9
Варди
7
Брукс
2
Фрэнсис
2
Фрэнсис
7
Брукс
8
Лерма
10
Кук
10
Кук
8
Лерма
7
Кинг
11
Муссе
11
Муссе
7
Кинг
9
Варди
35
Эванс
35
Эванс
9
Варди
10
Грей
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
10
Грей
18
Геззаль
17
Ихеначо
17
Ихеначо
18
Геззаль
Остались в запасе
Борнмут
Лестер
1
Артур Боруц
ВР
16
Эндрю Сурман
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
16
Эндрю Сурман
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Борнмут - Лестер
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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