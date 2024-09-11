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Главная
Эдди Хау
Эдди Хау
Англия
29 ноября 1977 (48)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
«Манчестер Юнайтед» выбрал нового главного тренера
23 октября
9
В руководстве «Манчестер Юнайтед» произошел раскол из-за выбора тренера на замену Кэррику
22 октября
4
Названы три кандидата на замену Кэррику в «Манчестер Юнайтед»
20 октября
«Ньюкасл» объявил об отставке главного тренера
31 июля
«Ньюкасл» спустя пять лет поменяет главного тренера
30 июля
Тренер «Ньюкасла» прокомментировал ничью с «Барселоной»
11 марта
Сборная Англии рассматривает пять тренеров
2024.09.11 23:11
10 лучших английских тренеров по версии FourFourTwo
2024.08.23 13:12
2
Сборная Англии рассматривает четырех тренеров на замену Саутгейту
2024.08.06 00:47
3
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Букмекеры определили фаворита на ближайшую тренерскую отставку в АПЛ
2023.12.25 16:29
1
Экс -тренер «Спартака» попал в топ-10 лучших тренеров мира
2023.11.07 06:27
4
Сборная Англии рассматривает трех тренеров на замену Саутгейту
2023.10.20 14:14
Экс-тренер «Спартака» претендует на приз лучшему тренеру сезона в АПЛ
2023.05.18 17:36
1
Видео
Фанат «Лидса» пытался напасть на тренера «Ньюкасла» – его пожизненно забанили
2023.05.14 08:12
«Выдающийся». Тренер «Ньюкасла» Хау прокомментировал продление Триппьера
2023.01.29 10:50
Хау установил рекорд века в АПЛ
2023.01.22 13:34
Тренер «Ньюкасла» отреагировал на информацию о возможном приходе Роналду
2023.01.04 13:34
4
Фото
Назван лучший тренер АПЛ в октябре
2022.11.11 16:50
Фото
«Ньюкасл» продлил контракт с главным тренером
2022.08.05 16:24
«Ньюкасл» вернулся к идее пригласить Моуринью
2022.05.17 13:49
1
Названы претенденты на звание тренера сезона в АПЛ
2022.05.13 14:43
1
Тренер «Ньюкасла» Хау – лучший в АПЛ в феврале
2022.03.11 16:52
Новый тренер «Ньюкасла» Хау заболел коронавирусом
2021.11.20 08:37
Фото
«Ньюкасл» объявил о назначении Хау на пост главного тренера. Контракт – до 2024 года
2021.11.08 18:22
1
Фото
Хау присутствовал на матче «Брайтон» – «Ньюкасл». Вскоре он должен возглавить «Юнайтед»
2021.11.06 23:49
Sky Sports: Хау возглавит «Ньюкасл»
2021.11.05 07:32
2
The Athletic: Эмери – главный кандидат на пост тренера «Ньюкасла», Хау – запасной вариант
2021.11.02 14:25
5
Конте, Фонсека, Роджерс и еще три тренера могут сменить Артету в «Арсенале»
2021.08.24 11:54
5
Тренер Хау покинул «Борнмут» после 11 лет в клубе
2020.08.01 23:32
1
2
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