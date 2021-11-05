Sky Sports: Хау возглавит «Ньюкасл»

«Ньюкасл» определился с кандидатурой нового главного тренера, который сменит на этом посту уволенного Стива Брюса.
По информации Sky Sports, команду возглавит Эдди Хау, покинувший летом 2020 года «Борнмут» после 11 лет работы в клубе.
43-летний специалист заключит с «Ньюкаслом» контракт до конца сезона-2023/24.
- «Ньюкасл» идет на предпоследнем месте в таблице АПЛ по итогам 10 туров.
- Тренер «Вильярреала» Унаи Эмери отказал английскому клубу.
- Месяц назад владельцами команды стали саудовские инвесторы.
Источник: Sky Sports