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    Sky Sports: Хау возглавит «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» определился с кандидатурой нового главного тренера, который сменит на этом посту уволенного Стива Брюса.

    По информации Sky Sports, команду возглавит Эдди Хау, покинувший летом 2020 года «Борнмут» после 11 лет работы в клубе.

    43-летний специалист заключит с «Ньюкаслом» контракт до конца сезона-2023/24.

    • «Ньюкасл» идет на предпоследнем месте в таблице АПЛ по итогам 10 туров.
    • Тренер «Вильярреала» Унаи Эмери отказал английскому клубу.
    • Месяц назад владельцами команды стали саудовские инвесторы.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 00:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: -186

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Это не серьзно доя Ньюкасла, лучше бы Гремма Поттера или Леонардо Жардима позвали

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