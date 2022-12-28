- 25 февраля
- 22:21 АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Борнмут» (4:1). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
- 11 февраля
- 19:05 Текст Величайший обман в футболе: парень создал фейковый сайт и прикинулся выпускником «ПСЖ». Так он пробивался в классные клубы 8
- 31 января
- 23:59 Фото «Борнмут» купил украинца Забарного из киевского «Динамо» за 27 миллионов 2
- 12:20 «Борнмут» согласовал переход украинца Забарного. Сумма трансфера – 27 миллионов 2
- 28 января
- 12:53 «Рома» может наказать Дзаньоло за отказ уходить в «Борнмут» 1
- 00:07 Дзаньоло отказался от перехода в «Борнмут»
- 4 января
- 00:51 АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут» (3:0) и приблизился к «Ман Сити» на 1 очко 1
- 1 января
- 20:56 МакКенни в ближайшие дни может оказаться в АПЛ 1
- 28 декабря 2022
- 10:20 «Челси»: «Хаверц – лучший игрок на Земле» 1
- 09:01 Рис Джеймс вновь травмировался. Из-за повреждения он пропустил ЧМ-2022
- 27 декабря 2022
- 22:26 АПЛ. «Челси» победил «Борнмут» (2:0), прервав серию из 4 поражений подряд
- 25 декабря 2022
- 11:27 Фото Только один игрок в сезоне АПЛ сделал 30 обводок 1
- 13 декабря 2022
- 18:25 Стало известно, сколько российский бизнесмен Демин заработал на продаже «Борнмута» 3
- 17:31 Российский бизнесмен Демин продал клуб АПЛ «Борнмут» 1
- 12 ноября 2022
- 11:43 Бьелса может вернуться к работе в АПЛ 1
- 29 октября 2022
- 18:54 АПЛ. «Челси» крупно проиграл бывшей команде Поттера «Брайтону»; «Тоттенхэм» уступал 0:2, но победил «Борнмут» 2
- 27 октября 2022
- 20:24 «Борнмут» откажется от музыки Канье Уэста перед матчами
- 25 октября 2022
- 00:11 АПЛ. «Вест Хэм» обыграл «Борнмут» и оторвался от зоны вылета
- 7 октября 2022
- 08:59 Россиянин Демин договорился о продаже «Борнмута» владельцу клуба НХЛ за 120 миллионов
- 22 сентября 2022
- 19:59 АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера в сентябре
- 8 сентября 2022
- 20:25 Действующий футболист «Брайтона» будет готовить команду к ближайшему матчу после ухода Поттера в «Челси»
- 30 августа 2022
- 13:51 Впервые за 18 лет клуб АПЛ уволил главного тренера в августе 2
- 11:20 «Борнмут» отправил в отставку главного тренера после 0:9 с «Ливерпулем» 1
- 28 августа 2022
- 11:09 «Ливерпуль» повторил свое достижение 33-летней давности