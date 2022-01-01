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Команды
Борнмут
Расписание
€ 543 млн
Борнмут - расписание матчей
Борнмут
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Виталити Стэдиум
Сайт:
http://www.afcb.co.uk
Тренер:
Марко Розе
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
17.09 | 22:00
Реал Сосьедад
- : -
Борнмут
20.09 | 16:00
Борнмут
- : -
Ливерпуль
10.10 | 17:00
Челси
- : -
Борнмут
15.10 | 22:00
Борнмут
- : -
Штурм
18.10 | 16:00
Борнмут
- : -
Сандерленд
22.10 | 22:00
Борнмут
- : -
Милан
25.10 | 17:00
Манчестер Юнайтед
- : -
Борнмут
31.10 | 18:00
Борнмут
- : -
Лидс
05.11 | 20:45
Спарта
- : -
Борнмут
07.11 | 18:00
Ипсвич Таун
- : -
Борнмут
21.11 | 18:00
Борнмут
- : -
Ноттингем Форест
26.11 | 20:45
Сельта
- : -
Борнмут
28.11 | 18:00
Фулхэм
- : -
Борнмут
02.12 | 23:00
Борнмут
- : -
Брайтон
05.12 | 18:00
Борнмут
- : -
Халл Сити
10.12 | 23:00
Борнмут
- : -
Виктория
12.12 | 18:00
Арсенал
- : -
Борнмут
19.12 | 18:00
Борнмут
- : -
Ковентри
26.12 | 18:00
Тоттенхэм
- : -
Борнмут
30.12 | 22:30
Кристал Пэлас
- : -
Борнмут
02.01 | 20:30
Борнмут
- : -
Астон Вилла
05.01 | 22:30
Брайтон
- : -
Борнмут
16.01 | 18:00
Борнмут
- : -
Ипсвич Таун
21.01 | 20:45
Лиллестрем
- : -
Борнмут
23.01 | 18:00
Ноттингем Форест
- : -
Борнмут
28.01 | 23:00
Борнмут
- : -
Хапоэль БШ
30.01 | 18:00
Борнмут
- : -
Фулхэм
06.02 | 18:00
Лидс
- : -
Борнмут
10.02 | 23:00
Астон Вилла
- : -
Борнмут
20.02 | 18:00
Борнмут
- : -
Кристал Пэлас
27.02 | 18:00
Ковентри
- : -
Борнмут
03.03 | 23:00
Борнмут
- : -
Тоттенхэм
13.03 | 18:00
Борнмут
- : -
Ньюкасл
20.03 | 18:00
Брентфорд
- : -
Борнмут
10.04 | 17:00
Борнмут
- : -
Манчестер Сити
17.04 | 17:00
Эвертон
- : -
Борнмут
24.04 | 17:00
Борнмут
- : -
Арсенал
01.05 | 17:00
Халл Сити
- : -
Борнмут
08.05 | 17:00
Борнмут
- : -
Манчестер Юнайтед
15.05 | 17:00
Сандерленд
- : -
Борнмут
23.05 | 17:00
Борнмут
- : -
Челси
30.05 | 18:00
Ливерпуль
- : -
Борнмут
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