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Борнмут
Результаты
€ 543 млн
Борнмут - результаты матчей
Борнмут
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Виталити Стэдиум
Сайт:
http://www.afcb.co.uk
Тренер:
Марко Розе
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Англия. Чемпион-Лига. 2014/2015
Англия. Чемпионшип. 2013/2014
12.09 | 17:00
Борнмут
2 : 2
Брентфорд
05.09 | 14:30
Ньюкасл
2 : 2
Борнмут
29.08 | 17:00
Борнмут
1 : 1
Эвертон
23.08 | 16:00
Манчестер Сити
2 : 1
Борнмут
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