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Команды
Борнмут
Марко Розе
Марко Розе
Борнмут
Германия
11 сентября 1976 (50)
Тренер
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Публикации
В шорт-лист «Тоттенхэма» вошли 5 кандидатов в главные тренеры
13 февраля
Два европейских тренера отказали «Спартаку»
2025.09.29 01:50
24
Бывший игрок «Реала» стал кандидатом на место главного тренера «Байера»
2025.09.03 10:45
Названы три кандидата на замену тен Хагу в «Байере»
2025.09.01 16:29
Названы самые высокооплачиваемые тренеры Бундеслиги
2025.03.27 17:20
Бывший главный тренер «Спартака» может возглавить «Милан»
2024.04.24 13:20
8
Тренер «Лейпцига» назвал причины вылета от «Реала» из Лиги чемпионов
2024.03.07 10:08
1
Главный тренер «Лейпцига» высказался из-за отмены гола в ворота «Реала»
2024.02.14 09:10
3
Тренер «Лейпцига» объяснил, зачем Вернер уходит в «Тоттенхэм»
2024.01.06 22:19
1
Тренер «Лейпцига» – о ЧМ-2030 в 6 странах: «Однажды мы сыграем на Эвересте, потому что сможем продать это»
2023.10.05 22:44
Фото
«РБ Лейпциг» продлил контракт с главным тренером
2023.07.28 14:41
1
Кубок Германии. «Боруссия» Д вылетела от команды своего бывшего тренера (0:2)
2023.04.05 23:43
Лига чемпионов. «Реал» победил «Лейпциг» в дебютной игре Розе
2022.09.15 00:14
Фото
«РБ Лейпциг» объявил о назначении нового тренера
2022.09.08 10:42
4
«РБ Лейпциг» определился с заменой для Тедеско
2022.09.07 22:24
«Боруссия» Д намерена вернуть Терзича на пост главного тренера
2022.05.20 15:51
«Боруссия» Д уволила главного тренера Розе
2022.05.20 13:41
Боссы «Боруссии» Д провели экстренное совещание с Розе после 2:4 с «Рейнджерс» (Sky Sport)
2022.02.18 11:18
5
Холанд может сыграть с «Вольфсбургом». Он пропустил больше месяца
2021.11.27 11:39
Холанд выбыл на несколько недель из-за травмы
2021.10.22 15:52
5
Холанд пропустит октябрьские матчи сборной Норвегии
2021.10.01 13:58
5
Bild: Хаби Алонсо – новый главный тренер «Боруссии» М
2021.03.22 13:21
3
«Боруссия» М впервые за 31 год проиграла шесть матчей подряд. Все поражения – после объявления об уходе тренера Розе
2021.03.13 08:58
1
Ван Боммел может заменить Розе на посту главного тренера менхенгладбахской «Боруссии»
2021.02.16 11:16
Фото
Розе покинет менхенгладбахскую «Боруссию» и возглавит дортмундскую
2021.02.15 17:52
3
Видео
Тюрам в матче с «Хоффенхаймом» плюнул сопернику в лицо. Тренер Розе извинился за игрока
2020.12.19 23:48
8
Ди Марцио: тренер «Боруссии» М Розе летом возглавит «Боруссию» Д
2020.12.13 23:28
Тедеско – в топ-10 самых перспективных тренеров до 45 лет по версии AS
2020.11.20 16:48
12
Форвард «Боруссии» М Плеа заразился коронавирусом. Он лидирует в сезоне ЛЧ по системе «гол+пас»
2020.11.19 21:16
1
Тренер «Боруссии» М Розе может возглавить «Милан»
2020.05.18 09:46
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