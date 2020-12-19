Тюрам в матче с «Хоффенхаймом» плюнул сопернику в лицо. Тренер Розе извинился за игрока

Футболист «Боруссии» из Менхенгладбаха Маркус Тюрам во время матча Бундеслиги против «Хоффенхайма» (1:2) плюнул в соперника Стефана Поша. За это он получил красную карточку. Видео доступно ниже.

«От клуба и от себя лично приношу извинения за инцидент с Тюрамом. Такого не должно быть в футболе. Тюрам – прекрасный человек и игрок, хорошо образован и склонен к размышлениям. Возможно, он перегорел. Других объяснений у меня нет. Прошу прощения», – сказал главный тренер «Боруссии» Марко Розе.

Эпизод случился на 79-й минуте.

Форвард Тюрам оценивается рынком в 40 миллионов евро.

Маркус Тюрам – сын чемпиона мира 1998 года Лилиана Тюрама.