Тюрам в матче с «Хоффенхаймом» плюнул сопернику в лицо. Тренер Розе извинился за игрока

Футболист «Боруссии» из Менхенгладбаха Маркус Тюрам во время матча Бундеслиги против «Хоффенхайма» (1:2) плюнул в соперника Стефана Поша. За это он получил красную карточку. Видео доступно ниже.

«От клуба и от себя лично приношу извинения за инцидент с Тюрамом. Такого не должно быть в футболе. Тюрам – прекрасный человек и игрок, хорошо образован и склонен к размышлениям. Возможно, он перегорел. Других объяснений у меня нет. Прошу прощения», – сказал главный тренер «Боруссии» Марко Розе.

Why the hell did Posch from Hoffenheim go down after #Thuram spit at him? Beside this disgusting and in #Corona times very dangerous action by Thuram, this is an example what's wrong with todays profi soccer players – they go down for everything and cry like little kids. #BMGTSG pic.twitter.com/hVIbCLZp4F