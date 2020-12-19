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    Тюрам в матче с «Хоффенхаймом» плюнул сопернику в лицо. Тренер Розе извинился за игрока

    Футболист «Боруссии» из Менхенгладбаха Маркус Тюрам во время матча Бундеслиги против «Хоффенхайма» (1:2) плюнул в соперника Стефана Поша. За это он получил красную карточку. Видео доступно ниже.

    «От клуба и от себя лично приношу извинения за инцидент с Тюрамом. Такого не должно быть в футболе. Тюрам – прекрасный человек и игрок, хорошо образован и склонен к размышлениям. Возможно, он перегорел. Других объяснений у меня нет. Прошу прощения», – сказал главный тренер «Боруссии» Марко Розе.

    • Эпизод случился на 79-й минуте.
    • Форвард Тюрам оценивается рынком в 40 миллионов евро.
    • Маркус Тюрам – сын чемпиона мира 1998 года Лилиана Тюрама.

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    Источник: официальный сайт «Боруссии»

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    19.12.2020 23:48
    Комментарии5
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      Рейтинг: +13548

      derrik2000 53 минуты назад

      Ну, прямо как в широко известном матче Матерацци плюнул в Фёллера!
      Только Фёллер, в отличие от этого Поша, не упал.
      А УДАЛИЛИ ОБОИХ! DDD
      Возможно, что Поша пересматривал тот эпизод и сделал выводы из того несправедливого удаления почти соплеменника. ))))))))))

      0
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      Рейтинг: +9091

      BRO_football 1 час назад

      Реакция Стефана Поша тоже хороша. От простого плевка он упал на газон. Типичный футболист, которого в академии учили только падать и симулировать нарушение. Или у Тюрама просто настолько мощные лёгкие?

      1
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      Рейтинг: +292

      Правдоруб100 1 час назад

      Этого н е г р а надо было на поле оставить!!! Ссыканул парень, даже просто не ответил.... Хотя оставить было бы правильнее!!!!

      -1
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      Рейтинг: +3755

      Puddle 1 час назад

      БЛМ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19836

      Боцман59rus 1 час назад

      Заглатывайте по полной, толерантная Европа, встал на колени и утерса, белый в,ы,п,л,я,д,о,к

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