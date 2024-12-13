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    • Соболев сообщил, что поможет ему прервать серию «0+0» в «Зените»

    Соболев сообщил, что поможет ему прервать серию «0+0» в «Зените»

    Нападающий «Зенита» Александр Соболев знает, как вернуть результативность.

    Соболев сказал комментатору «Матч ТВ» Михаилу Меламеду, что ему нужно пройти сборы с «Зенитом» и «все будет нормально».

    Об этом в эфире телеканала «Матч Премьер» сообщил сам Меламед.

    • У Соболева в 11 матчах РПЛ за «Зенит» 0+0.
    • Всего 27-летний Соболев провел 16 матчей за «Зенит» в нынешнем сезоне, в которых забил 2 гола и отдал 1 передачу.
    • Петербургский клуб в августе приобрел игрока у «Спартака» за 10 миллионов евро.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.12.2024 22:16
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    Комментарии (18)
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    BRO_football
    1734124133
    Только если соперник остановится на месте и оставит пустыми ворота. Вот тогда Соболев забьёт, возможно.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1734126688
    Как врач ставлю диагноз: безнадёжный. ((
    Ответить
    "supermax"
    1734132597
    Урезание гонорара возможно сработало бы
    Ответить
    The only one
    1734142349
    То есть до настоящего времени дельфина на сборы не пускали. Команда тренируется на стадионе, а он один за забором на улице?
    Ответить
    jabba-the-hat
    1734146098
    Время и терпение. Как и Кассьерре с Угальде например.
    Ответить
    Nitup
    1734149730
    Да, предателей не любят нигде...
    Ответить
    Александр.Т.
    1734167748
    В аренду в фнл, может поймет что он не звезда
    Ответить
    FIA2507
    1734169033
    Придурку уже 27, а он так и не понял, что придурок.
    Ответить
    wlad wm--google
    1734169862
    Отдать в свинтак в аренду
    Ответить
    Сержтир
    1734170877
    Вариант чтобы изменить нули это забить в ворота Зенита тогда и прервётся неудачная серия с нулями.
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