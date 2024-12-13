Соболев сообщил, что поможет ему прервать серию «0+0» в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев знает, как вернуть результативность.

Соболев сказал комментатору «Матч ТВ» Михаилу Меламеду, что ему нужно пройти сборы с «Зенитом» и «все будет нормально».

Об этом в эфире телеканала «Матч Премьер» сообщил сам Меламед.

У Соболева в 11 матчах РПЛ за «Зенит» 0+0.

Всего 27-летний Соболев провел 16 матчей за «Зенит» в нынешнем сезоне, в которых забил 2 гола и отдал 1 передачу.

Петербургский клуб в августе приобрел игрока у «Спартака» за 10 миллионов евро.

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