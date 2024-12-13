Зобнин раскрыл европейский клуб, который им интересовался

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин на ютуб-канале «Коммент.Шоу» сообщил, что им интересовалась дортмундская «Боруссия».

– А какой чемпионат тебе ближе?

– Немецкий мне нравится.

– Говорят, «Боруссия» М тобой интересовалась.

– «Дортмунд». Предложения не было, но интерес был. Это разные вещи.

Мне потом Рома Нойштедтер говорил (он же немец), что обо мне спрашивали в Дортмунде. Но это уже потом было.

Зобнин – воспитанник «Динамо».

После вылета команды в Первую лигу в 2016 году Роман перешел в «Спартак».

В составе «Спартака» Зобнин брал РПЛ, Кубок России.

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