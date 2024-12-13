Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Зобнин раскрыл европейский клуб, который им интересовался

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин на ютуб-канале «Коммент.Шоу» сообщил, что им интересовалась дортмундская «Боруссия».

    – А какой чемпионат тебе ближе?

    – Немецкий мне нравится.

    – Говорят, «Боруссия» М тобой интересовалась.

    – «Дортмунд». Предложения не было, но интерес был. Это разные вещи.

    Мне потом Рома Нойштедтер говорил (он же немец), что обо мне спрашивали в Дортмунде. Но это уже потом было.

    • Зобнин – воспитанник «Динамо».
    • После вылета команды в Первую лигу в 2016 году Роман перешел в «Спартак».
    • В составе «Спартака» Зобнин брал РПЛ, Кубок России.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Зобнин назвал своего футбольного отца 2
    Топ-6 зарплат в РПЛ 6
    «Хватал за горло»: Зобнин раскрыл специфику работы Карреры 3
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2024 22:41
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DOCTOR PENALTY
    1734126393
    Интересуются, пробуют, но замуж не берут. ))
    Ответить
    alefreddy
    1734156891
    поэтому Бил и неуловимый что никому не нужен
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 