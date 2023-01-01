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Бундеслига 2026/2027
Команды
Боруссия Д
€ 549 млн
Боруссия Дортмунд
Дортмунд
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Сайт:
http://www.bvb.de
Тренер:
Нико Ковач
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Боруссия Д» – «Падерборн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Боруссия Д» – «Падерборн»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Германии 2026/2027
11 сентября
Лига чемпионов. «Ман Сити» обыграл «Порту» благодаря дублю Холанда и другие результаты
8 сентября
«Боруссия Д» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
8 сентября
9
Где смотреть матч «Боруссия Д» – «Вильярреал»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
7 сентября
«Боруссия Д» – «Вильярреал»: кто победит в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2026/2027
7 сентября
«Хоффенхайм» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Гамбург» – «Майнц»: кто победит в матче 2-го тура Бундеслиги 2026/2027
5 сентября
«Хоффенхайм» – «Боруссия Д»: кто победит в матче 2-го тура Бундеслиги 2026/2027
4 сентября
Хавбек, купленный «Боруссией» за 26+6 миллионов, порвал кресты во 2-м матче за команду
31 августа
1
Трансляция
«Боруссия Д» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Боруссия Д» – «Гамбург»: кто победит в матче 1 тура Бундеслиги 2026/2027
28 августа
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Компани сказал, чего ждать от «Баварии» после победы в Суперкубке Германии
23 августа
Суперкубок Германии. «Бавария» в 12-й раз выиграла трофей, победив дортмундскую «Боруссию» (2:1)
22 августа
4
Трансляция
«Боруссия Д» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
Фото
Дортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17 августа
У кандидата в депутаты Госдумы нашлось 9 тысяч акций клуба Бундеслиги
12 августа
3
Фото
«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
Фото
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
Фото
«Аякс» бесплатно забрал игрока с 48 матчами за сборную Германии
31 июля
Фото
Официальная символическая сборная ЧМ-2026
23 июля
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Фото
«Барселона» купила игрока «Боруссии» за 22+7 миллионов
23 июля
Президент «Барселоны» высказался о трансферах Адейеми, Рафиньи и Феррана
13 июля
Подробности трансфера Адейеми в «Барселону»
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Названа сумма, которую «Барселона» предложила за трансфер Адейеми
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«Барселона» сделала предложение по вингеру «Боруссии»
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