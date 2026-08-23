Компани сказал, чего ждать от «Баварии» после победы в Суперкубке Германии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» в матче за Суперкубок Германии (2:1).

«Я очень рад победе. Майкл Олисе и Харри Кейн провели с нами всего три тренировки, но смогли провести 90 минут на поле. В мое время вы возвращались из отпуска с лишними 3-4 килограммами. Теперь у ребят есть личные тренеры, и они возвращаются в отличной форме.

Нене [Натаниэль Браун] и Сайбари внесут огромный вклад в этом сезоне. У нас еще есть Ленни [Карл], Джамал [Мусиала] и Серж Гнабри, которые вернутся.

Независимо от результата, сегодня мы сделали заявление заявление, продемонстрировав энергию, навязываю борьбу за каждый мяч, в каждой ситуации. Некоторые, возможно, думают, что у нас будет спад, потому что мы выиграли все в прошлом году. Но этого не случится, мы не будем почивать на лаврах и постараемся выиграть все», – сказал Компани.