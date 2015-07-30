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    • «Вольфсбург»: «Правильно, что играем за Суперкубок не в Мюнхене»

    «Вольфсбург»: «Правильно, что играем за Суперкубок не в Мюнхене»

    Спортивный директор немецкого «Вольфсбурга» Клаус Аллофс прокомментировал решение футбольных властей провести матч за Суперкубок Германии на поле «волков», чем ранее была недовольна команда-соперник в битве за трофей — мюнхенская «Бавария», сообщает «Чемпионат.ком».
    «Естественно, на стадионе в Баварии, вмещающем более 70 тыс. болельщиков, может царить хорошая атмосфера, и мы все в этом случае могли бы заработать больше денег. Однако я считаю, что для немецкого футбола неплохо, что не все матчи мюнхенцы проводят у себя дома», – констатировал функционер.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    30.07.2015 12:30
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    Комментарии (10)
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    aseke25
    1438249511
    Конечно правильно..
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    juventus186
    1438252619
    Это усложняет прогноз на матч... есть идеи?
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    Efan Ekoku
    1438252634
    Вольфсбургу это не поможет!!! Результат будет один.Победа Баварии.
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    ManUtd4
    1438255033
    Лишь бы Вольфсбург смотрелся достойно.
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    qasi37
    1438255608
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    RUSTY8
    1438256849
    мюнхенский зинит
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    Кудайберген
    1438261558
    Я думаю волкам это не поможет.
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    demir301
    1438449695
    Ставлю на ничью в основное время !!!
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    Кудайберген
    1438461351
    Мои поздравления волкам. Хладнокровно играли.
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    ologreds
    1694997513
    numo437221
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