Хосеп Гвардиола: «Нужно восстановиться и двигаться дальше»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после матча за Суперкубок Германии с«Вольфсбургом». Основое время матча завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался «Вольфсбург».



«Мои поздравления Дитеру Хеккингу и «Вольфсбургу». Вы хорошо поработали. Я очень доволен работоспособностью команды, игрой в атаке и тем, как страстно мы играли. Нужно восстановиться и двигаться дальше», – цитирует Гвардиолу официальнй «твиттер» «Баварии»..



Отметим, что мюнхенцы под руководством Гвардиолы в третий раз подряд уступили в матче за Суперкубок Германии.