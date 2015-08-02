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    • Хосеп Гвардиола: «Нужно восстановиться и двигаться дальше»

    Хосеп Гвардиола: «Нужно восстановиться и двигаться дальше»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после матча за Суперкубок Германии с«Вольфсбургом». Основое время матча завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался «Вольфсбург».


    «Мои поздравления Дитеру Хеккингу и «Вольфсбургу». Вы хорошо поработали. Я очень доволен работоспособностью команды, игрой в атаке и тем, как страстно мы играли. Нужно восстановиться и двигаться дальше», – цитирует Гвардиолу официальнй «твиттер» «Баварии»..

    Отметим, что мюнхенцы под руководством Гвардиолы в третий раз подряд уступили в матче за Суперкубок Германии.
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    Источник: ФК «Бавария»

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    02.08.2015 06:15
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    Комментарии (5)
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    CSKA75875
    1438488823
    Исчерпал себя в Баварии похоже.
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    Фиорито
    1438488893
    Верю в Пепа, всех трофеев не возьмет, но ЛЧ уж точно.
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    Lucifer_Barca
    1438494306
    начало сезона, а Пеп уже как выжатый лимон. сваливать ему надо из Баварии, но не в апл там деревья ещё похуже, чем в бундеслиге.
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    s_u_a_r_e_z__(9)
    1438499709
    баваря чото за последни время здулся
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    ologreds
    1694997495
    numo437495
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