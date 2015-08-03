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    Дитер Хекинг: «Бендтнер приносит пользу клубу»

    Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг подчеркнул, что умеет обращаться с футболистами со сложным характером, к которым относит нападающего команды Никласа Бендтнера. В матче за Суперкубок Германии с «Баварией» датчанин спас свою команду от поражения, забив гол на 89-й минуте, а потом забил решающий пенальти в серии 11-метровых.

    «Случай Бендтнера показывает, что я и спортивный директор команды Клаус Аллофс можем обращаться и с игроками со сложным характером, которые в итоге приносят пользу», – цитирует Bild Хекинга.
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    Источник: Bild

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    03.08.2015 08:18
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    Комментарии (2)
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    nahan
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    Бревно спасло волков...
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