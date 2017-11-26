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Дитер Хекинг
Дитер Хекинг
Германия
12 сентября 1964 (62)
Тренер
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«Вольфсбург» будет спасаться от вылета с тренером, побеждавшим ЦСКА
10 марта
Тренер «Боруссии» М сравнил второй тайм против «Баварии» с осадой
2017.11.26 09:22
Хеккинг: «Контракт Дауда с «Боруссией» – ошибка игрока»
2017.04.19 15:07
1
Хекинг пожелал успехов Йонкеру в «Вольфсбурге»
2017.03.01 07:19
Хекинг: «Если бы судья поставил чистый пенальти в первом тайме, игра с «Фиорентиной» могла сложиться по-другому»
2017.02.17 01:55
1
Хеккинг не хочет обновлять состав «Боруссии» Менхенгладбах
2017.01.09 08:15
«Боруссия» М подтвердила назначение Хеккинга на пост главного тренера
2016.12.22 13:42
2
«Вольфсбург» расторг соглашение с Хекингом
2016.10.17 21:41
Наставник «Вольфсбурга» Хекинг может покинуть свой пост
2016.10.17 06:44
1
Хекинг: «Счетом, конечно, разочарован»
2016.09.21 07:42
1
Хекинг: «Остались очень позитивные впечатления от встречи с Анчелотти»
2016.09.05 08:52
Хекинг доработает в «Вольфсбурге» до окончания контракта
2016.04.28 08:57
Хекинг: «После ответной встречи с «Реалом» нас могут зауважать еще больше»
2016.04.11 19:16
3
Хекинг назвал Марсело клоуном
2016.04.07 23:34
1
Хекинг: «Вчера я смотрел в ваши глаза, и никто не верил в мои слова»
2016.04.07 01:01
1
Хекинг: «Я бы предпочел играть с «Бенфикой», но нам достался гламурный «Реал»
2016.03.31 21:35
2
Хеккинг: «Нас ждет легендарный «Реал»
2016.03.31 15:38
Бендтнер оштрафован за очередной прогул
2016.03.16 06:47
Хекинг: «Выход в четвертьфинал станет историческим событием для «Вольфсбурга»
2016.03.08 08:01
1
Хекинг: «Сами позволили «Генту» вернуться в игру»
2016.02.18 06:14
Руководство «Вольфсбурга» не собирается увольнять Хекинга
2016.02.11 07:26
Хекинг: «Иногда игрокам следует держать язык за зубами»
2015.12.21 09:04
Хекинг: «Гент» стал сюрпризом в 1/8 финала»
2015.12.14 18:23
Хекинг: «Мы заслужили победу над «МЮ»
2015.12.09 06:40
1
Хеккинг: «Надеюсь, нам не придется играть с «Зенитом в 1/8 финала»
2015.11.25 23:35
4
Хеккинг: «Точной цифры антирекорда Акинфеева не знаю, но он классный вратарь»
2015.11.25 22:55
2
Хекинг: «ЦСКА в матче с «Вольфсбургом» будет испытывать давление и будет вынуждено идти вперед»
2015.11.24 21:28
1
Хекинга раздражает счет 0:2 в матче с ПСВ
2015.11.04 08:51
1
Хекинг: «Вольфсбург» не является фаворитом в матче с «Баварией»
2015.10.27 07:31
Хекинг уверен в победе «Вольфсбурга» в Эйндховене
2015.10.22 09:11
1
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