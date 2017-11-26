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Дитер Хекинг
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20:00
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19:42
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19:34
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18:33
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18:21
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17:53
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Дитер Хекинг
Тренер
Имя
Дитер
Фамилия
Хекинг
Гражданство
Германия
Дата рождения
12 сентября 1964
Статистика
Новости
Статьи
Статистика по турнирам
Германия. Бундеслига 2018/2019
Германия. Бундеслига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Германия. Бундеслига 2015/2016
Германия. Кубок 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Суперкубок Германии 2015
Германия. Бундеслига 2014/2015
Германия. Кубок 2014/2015
Кубок Телеком 2014
Лига Европы 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Германия. Бундеслига 2013/2014
Германия. Кубок 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Германия. Бундеслига 2012/2013
Германия. Кубок 2012/2013
Германия. Бундеслига 2011/2012
Германия. Кубок 2011/2012
Германия. Бундеслига 2010/2011
Германия. Кубок 2010/2011
Товарищеские матчи 2010
Германия. Бундеслига 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Германия. Бундеслига 2008/2009
Германия. Кубок 2008/2009
Германия. Бундеслига 2007/2008
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Боруссия
2
1
0
1
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
25.08.2018
Боруссия
2 : 0
Байер
01.09.2018
Аугсбург
1 : 1
Боруссия
26 ноября 2017
09:22
Тренер «Боруссии» М сравнил второй тайм против «Баварии» с осадой
19 апреля 2017
15:07
Хеккинг: «Контракт Дауда с «Боруссией» – ошибка игрока»
1
1 марта 2017
07:19
Хекинг пожелал успехов Йонкеру в «Вольфсбурге»
17 февраля 2017
01:55
Хекинг: «Если бы судья поставил чистый пенальти в первом тайме, игра с «Фиорентиной» могла сложиться по-другому»
1
9 января 2017
08:15
Хеккинг не хочет обновлять состав «Боруссии» Менхенгладбах
22 декабря 2016
13:42
«Боруссия» М подтвердила назначение Хеккинга на пост главного тренера
2
17 октября 2016
21:41
«Вольфсбург» расторг соглашение с Хекингом
06:44
Наставник «Вольфсбурга» Хекинг может покинуть свой пост
1
21 сентября 2016
07:42
Хекинг: «Счетом, конечно, разочарован»
1
5 сентября 2016
08:52
Хекинг: «Остались очень позитивные впечатления от встречи с Анчелотти»
28 апреля 2016
08:57
Хекинг доработает в «Вольфсбурге» до окончания контракта
11 апреля 2016
19:16
Хекинг: «После ответной встречи с «Реалом» нас могут зауважать еще больше»
3
7 апреля 2016
23:34
Хекинг назвал Марсело клоуном
1
01:01
Хекинг: «Вчера я смотрел в ваши глаза, и никто не верил в мои слова»
1
31 марта 2016
21:35
Хекинг: «Я бы предпочел играть с «Бенфикой», но нам достался гламурный «Реал»
2
15:38
Хеккинг: «Нас ждет легендарный «Реал»
16 марта 2016
06:47
Бендтнер оштрафован за очередной прогул
8 марта 2016
08:01
Хекинг: «Выход в четвертьфинал станет историческим событием для «Вольфсбурга»
1
18 февраля 2016
06:14
Хекинг: «Сами позволили «Генту» вернуться в игру»
11 февраля 2016
07:26
Руководство «Вольфсбурга» не собирается увольнять Хекинга
21 декабря 2015
09:04
Хекинг: «Иногда игрокам следует держать язык за зубами»
14 декабря 2015
18:23
Хекинг: «Гент» стал сюрпризом в 1/8 финала»
9 декабря 2015
06:40
Хекинг: «Мы заслужили победу над «МЮ»
1
25 ноября 2015
23:35
Хеккинг: «Надеюсь, нам не придется играть с «Зенитом в 1/8 финала»
4
22:55
Хеккинг: «Точной цифры антирекорда Акинфеева не знаю, но он классный вратарь»
2
24 ноября 2015
21:28
Хекинг: «ЦСКА в матче с «Вольфсбургом» будет испытывать давление и будет вынуждено идти вперед»
1
4 ноября 2015
08:51
Хекинга раздражает счет 0:2 в матче с ПСВ
1
27 октября 2015
07:31
Хекинг: «Вольфсбург» не является фаворитом в матче с «Баварией»
22 октября 2015
09:11
Хекинг уверен в победе «Вольфсбурга» в Эйндховене
21 сентября 2015
00:35
Хекинг: «Я поступлю с Достом так, как он поступил с командой»
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20.12.2018 11:55
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23.04.2016 10:00
Шаг назад. Кто виноват в провале «Вольфсбурга»
«Вольфсбург» едва не выбил из четвертьфинала Лиги чемпионов мадридский «Реал», однако сезон для клуба в целом совершенно не сложился. «Бомбардир» находит для этого несколько причин.
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15.09.2015 15:00
«Вольфсбург»: против кого сегодня будет биться ЦСКА
Последнее удачное приключение московских армейцев в Лиге чемпионов с выходом в четвертьфинал в сезоне-2009/10 начиналось на том же стадионе, где ЦСКА откроет групповой раунд ЛЧ-2015/16 – в городе Вольфсбурге. «Бомбардир» представляет первого соперника армейцев
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31.08.2015 18:15
Прощание де Брюйне, «Боруссии» на концах таблицы и дерзкие аутсайдеры. Главные события 3-го тура немецкой Бундеслиги
Гладбахский провал, очередное проявление героизма от «Ингольштадта» и «Кельн» в зоне еврокубков – в обзоре минув тура Бундеслиги от «Бомбардира».
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