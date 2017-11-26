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    Дитер Хекинг

    Тренер
    Имя Дитер
    Фамилия Хекинг
    Гражданство Германия
    Дата рождения 12 сентября 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Боруссия 2 1 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.08.2018 Боруссия 2 : 0 Байер
    01.09.2018 Аугсбург 1 : 1 Боруссия
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