Хекинг: «После ответной встречи с «Реалом» нас могут зауважать еще больше»

Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг посетил пресс-конференцию, посвященную ответному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». В первой игре подопечные Хекинга одержали победу – 2:0.

«Мы заслужили уважение первым матчем. После ответной встречи нас могут зауважать еще больше. Все зависит только от нас. Хотим сыграть в свой футбол, и неважно, сколько болельщиков соберет стадион.

Нам нужен еще один иключительный день, и мы хотим продолжить свои похождения в Лиге чемпионов. Нам не терпится решить задачу. Знаем, что можем войти в историю», – сказал Хекинг.

Матч «Реал» – «Вольфсбург» состоится во вторник, 12 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.