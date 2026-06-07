В Госдуме отреагировали на продление бана российских команд от УЕФА

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал решение УЕФА по участию клубов РПЛ в еврокубковом сезоне-2026/27.

Командам из России продлили бан до лета 2027 года.

Отстранение длится с февраля 2022-го.

«Мы все надеемся на чудеса с самого детства. Однако в данной ситуации мы с вами понимали, что сейчас ситуация в ФИФА и УЕФА такова, что все декларируют о необходимости возвращения России, но палец о палец никто не ударил. Надо пережить этот процесс.

Знаю, сколько делают Дюков и Дегтярев для возвращения наших футболистов. Но достаточно мощное сообщество определенных стран, которые заболели русофобией. Они контролируют в том числе основных спонсоров, поэтому на сегодняшний день маловероятно, что нас вернут.

Как видите, даже молодежь не смогли протащить и вернуть их хотя бы в нейтральном статусе. Будем ждать решения МОК и ФИФА с УЕФА», – сказал Свищев.