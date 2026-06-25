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В Госдуме отреагировали на допуск сборной России U15 до ЧМ

25 июня, 15:38
4

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев высказался об ослаблении санкций ФИФА в отношении российского футбола.

  • Сборная России U15 допущена к участию в чемпионате мира и фестивале.
  • Первый такой турнир для мальчиков пройдет с 22 по 31 октября 2026 года в Азербайджане.
  • В 2027 году состоится аналогичное соревнование для девочек.

«Это важнейшая новость на сегодняшний день! Допущены спортсмены – молодeжь. Решение было принято во время чемпионата мира-2026 по футболу.

Понимаем, что за молодeжью следующим этапом должно быть возвращение наших взрослых сборных и, вероятно, клубов. То, о чeм говорили много лет.

Как только появилась информация, что допускают молодeжь, сразу со стороны наших соседей пытались пугать бойкотами.

Сегодня впервые мы слышим официальное заявление о допуске. Это хороший сигнал и для других видов спорта.

Футбол – самый популярный и значимый вид спорта, в том числе для спонсоров. Решение о футболистах открывает окно возможностей и для других федераций.

Будем надеяться, что всe состоится по плану. И те моменты, о которых говорил министр спорта и наш руководитель РФС, начнут реализовываться», – заявил Свищeв.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Россия (до 18)
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VVM1964
1782391551
Банкет будет по этому поводу ?)...
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Томик
1782415716
"Бомбардир", бестолочи шароварные, кто у вас там заголовки пишет? Какой ещё допуск "ДО". Допускают "К". Но "НА" Украину. Вот туда и чешите, двоечники. Достал этот сленг хохлятский. Куда ни попадя пихают "ДО","В","ЗА".
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