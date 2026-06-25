В Госдуме отреагировали на допуск сборной России U15 до ЧМ

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев высказался об ослаблении санкций ФИФА в отношении российского футбола.

Сборная России U15 допущена к участию в чемпионате мира и фестивале.

Первый такой турнир для мальчиков пройдет с 22 по 31 октября 2026 года в Азербайджане.

В 2027 году состоится аналогичное соревнование для девочек.

«Это важнейшая новость на сегодняшний день! Допущены спортсмены – молодeжь. Решение было принято во время чемпионата мира-2026 по футболу.

Понимаем, что за молодeжью следующим этапом должно быть возвращение наших взрослых сборных и, вероятно, клубов. То, о чeм говорили много лет.

Как только появилась информация, что допускают молодeжь, сразу со стороны наших соседей пытались пугать бойкотами.

Сегодня впервые мы слышим официальное заявление о допуске. Это хороший сигнал и для других видов спорта.

Футбол – самый популярный и значимый вид спорта, в том числе для спонсоров. Решение о футболистах открывает окно возможностей и для других федераций.

Будем надеяться, что всe состоится по плану. И те моменты, о которых говорил министр спорта и наш руководитель РФС, начнут реализовываться», – заявил Свищeв.