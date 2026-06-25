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  • Дюков прокомментировал ослабление санкций ФИФА в отношении российского футбола

Дюков прокомментировал ослабление санкций ФИФА в отношении российского футбола

25 июня, 20:16
17

Президент РФС Александр Дюков оценил решение бюро совета ФИФА по российским командам.

  • Сборная России U15 допущена к участию в чемпионате мира и фестивале.
  • Первый такой турнир для мальчиков пройдет с 22 по 31 октября 2026 года в Азербайджане.
  • В 2027 году состоится аналогичное соревнование для девочек.

– Есть ли какое‑то движение в возвращении нашего футбола на мировую арену? Особенно в контексте новости о том, что наша сборная U‑15 допущена к соревнованиям в Азербайджане?

– Действительно, сегодня в РФС поступило письмо от ФИФА с формой предварительной заявки для участия в Чемпионате мира и фестивале ФИФА для юношей до 15 лет, который пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. В ближайшее время мы подтвердим свое участие.

В целом мы оцениваем это приглашение как важный шаг к полноценному возвращению наших национальных сборных к участию в официальных соревнованиях.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия (до 18) Дюков Александр
Комментарии (17)
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Император 1
1782409814
Вы только объедкину не говорите... если его уже в крематории не сожгли.
Ответить
Император Бомжей
1782410345
Тем временем Сильный мозг долбит собак под мостом
Ответить
vick-north-west
1782412183
"важный шаг к полноценному возвращению". Следующий шаг должен сделать великий вождь, намекни ему.
Ответить
Вадим Depo
1782412577
Крайне унизительно. Или одновременно возвращаются все сборные, или никто...
Ответить
momwig_
1782423272
Бабло побеждает зло
Ответить
evgevg13
1782457017
А Дюкина то в этом какая заслуга?
Ответить
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