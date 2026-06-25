Дюков прокомментировал ослабление санкций ФИФА в отношении российского футбола

Президент РФС Александр Дюков оценил решение бюро совета ФИФА по российским командам.

Сборная России U15 допущена к участию в чемпионате мира и фестивале.

Первый такой турнир для мальчиков пройдет с 22 по 31 октября 2026 года в Азербайджане.

В 2027 году состоится аналогичное соревнование для девочек.

– Есть ли какое‑то движение в возвращении нашего футбола на мировую арену? Особенно в контексте новости о том, что наша сборная U‑15 допущена к соревнованиям в Азербайджане?

– Действительно, сегодня в РФС поступило письмо от ФИФА с формой предварительной заявки для участия в Чемпионате мира и фестивале ФИФА для юношей до 15 лет, который пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. В ближайшее время мы подтвердим свое участие.

В целом мы оцениваем это приглашение как важный шаг к полноценному возвращению наших национальных сборных к участию в официальных соревнованиях.