ФИФА допустила Россию до чемпионата мира U15

ФИФА объявила, что сборные всех стран-членов организации будут допущены к участию в чемпионате мира и фестивале для команд U15.

По данным агентства DPA, такая формулировка означает, что в нем может принять участие и российская команда.

Первый такой турнир для мальчиков пройдет с 22 по 31 октября 2026 года в Азербайджане. В 2027 году состоится аналогичное соревнование для девочек.

В 2028-м также пройдут отдельные чемпионаты мира U15 для мальчиков и для девочек.