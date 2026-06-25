ФИФА допустила Россию до чемпионата мира U15

ФИФА объявила, что сборные всех стран-членов организации будут допущены к участию в чемпионате мира и фестивале для команд U15.
По данным агентства DPA, такая формулировка означает, что в нем может принять участие и российская команда.
Первый такой турнир для мальчиков пройдет с 22 по 31 октября 2026 года в Азербайджане. В 2027 году состоится аналогичное соревнование для девочек.
В 2028-м также пройдут отдельные чемпионаты мира U15 для мальчиков и для девочек.
- Чемпионаты мира в категории U15 ранее не проводились.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
Источник: официальный сайт ФИФА