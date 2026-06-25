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ФИФА допустила Россию до чемпионата мира U15

Сегодня, 10:20
6

ФИФА объявила, что сборные всех стран-членов организации будут допущены к участию в чемпионате мира и фестивале для команд U15.

По данным агентства DPA, такая формулировка означает, что в нем может принять участие и российская команда.

Первый такой турнир для мальчиков пройдет с 22 по 31 октября 2026 года в Азербайджане. В 2027 году состоится аналогичное соревнование для девочек.

В 2028-м также пройдут отдельные чемпионаты мира U15 для мальчиков и для девочек.

  • Чемпионаты мира в категории U15 ранее не проводились.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Источник: официальный сайт ФИФА
Россия Россия (до 18)
Комментарии (6)
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vvv123
1782372813
Чёи больно маленькие. С родителями поедут чтоль?
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BRO_football
1782373005
Ненадолго. Сейчас страны Европы поднимут вой и ФИФА, как последняя тряпка, о которую вытирают ноги, даст заднюю и отменит своё решение.
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рылы
1782374025
допустили, потому что турнир не в евросоюзе.
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...уефан
1782374476
...открыли щель? Сломать бы вашу дверь!...
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k611
1782380053
До дела дойдет и не допустят...
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