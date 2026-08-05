Лукаку может перейти в команду Миранчука

Нападающий Ромелу Лукаку не приедет на предсезонные сборы «Наполи».
Ожидается, что бельгиец покинет клуб до конца летнего трансферного окна.
В подписании форварда заинтересована «Атланта Юнайтед»,за которую выступает россиянин Алексей Миранчук. При этом у Лукаку есть и другие варианты продолжения карьеры.
- 33-летний форвард в прошлом сезоне провел за «Наполи» 7 матчей, забил 1 гол.
- Срок его контракта с неаполитанцами рассчитан до середины 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Лукаку в 6 миллионов евро.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X