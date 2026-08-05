Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лукаку может перейти в команду Миранчука

Вчера, 12:51
1

Нападающий Ромелу Лукаку не приедет на предсезонные сборы «Наполи».

Ожидается, что бельгиец покинет клуб до конца летнего трансферного окна.

В подписании форварда заинтересована «Атланта Юнайтед»,за которую выступает россиянин Алексей Миранчук. При этом у Лукаку есть и другие варианты продолжения карьеры.

  • 33-летний форвард в прошлом сезоне провел за «Наполи» 7 матчей, забил 1 гол.
  • Срок его контракта с неаполитанцами рассчитан до середины 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Лукаку в 6 миллионов евро.

Еще по теме:
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Италия. Серия А США. МЛС Наполи Атланта Юнайтед Лукаку Ромелу
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1785925876
Хорошо ,что а команду миранчука не переходит рукаку
Ответить
Главные новости
«Галатасарай» достиг соглашения об условиях контракта с Батраковым
09:38
Винисиус договорился о новом контракте с «Реалом»
09:22
1
Мостовой назвал игрока, который идеально бы вписался в «Спартак»
09:03
2
«Зенит» провел консультации по возможности трансфера игрока «Флуминенсе»
08:55
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
08:42
Канчельскис высказался о варианте с заменой Галактионова на Слуцкого
08:30
1
«Спартак» определился с будущим Угальде
08:15
4
Крупная победа «Спартака», Бубнов против «Бомбардира», Батракова ждут в «Галатасарае» и другие новости
00:56
Стало известно, сыграет ли спартаковец Жедсон против «Краснодара»
00:17
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
00:10
2
Все новости
Все новости
Лукаку может перейти в команду Миранчука
Вчера, 12:51
1
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
Вчера, 12:23
Фото«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
Вчера, 11:49
ВидеоТысячи людей пришли на похороны Барези в Милане
4 августа
3
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
4 августа
1
Фото«Ювентус» отдал защитника в аренду «Фиорентине»
4 августа
Фото«Ювентус» отправил хавбека в аренду с возможностью продажи за 12 миллионов
4 августа
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
1 августа
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
Реакция «Милана» на смерть Барези
31 июля
3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»
31 июля
ФотоУмер чемпион мира-1982 и легенда «Милана» Барези
31 июля
7
Фото«Интер» подписал защитника сборной Англии
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Фото«Рома» купила за 35 миллионов форварда, которым интересовался «Зенит»
30 июля
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Названо условие для перехода вратаря Сузуки в «ПСЖ»
28 июля
4
Мостовой предложил назначить себя в сборную Италии
27 июля
4
Раскрыт клуб, куда перейдет Стоунз после 10 лет в «Манчестер Сити»
27 июля
Мальдини покидает сборную Италии спустя 10 дней
27 июля
1
Назначение Пирло в сборную Италии может сорваться из-за России
26 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+