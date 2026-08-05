Лукаку может перейти в команду Миранчука

Нападающий Ромелу Лукаку не приедет на предсезонные сборы «Наполи».

Ожидается, что бельгиец покинет клуб до конца летнего трансферного окна.

В подписании форварда заинтересована «Атланта Юнайтед»,за которую выступает россиянин Алексей Миранчук. При этом у Лукаку есть и другие варианты продолжения карьеры.