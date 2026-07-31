3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»

Полузащитником «Реала» Франко Мастантуоно заинтересовались «Милан», «Наполи» и «Фиорентина».
«Фиалки» уже связывались с «Мадридом» по поводу возможного перехода игрока.
«Реал» убежден, что хавбеку нужно остаться в Европе, поэтому возвращение в «Ривер Плейт» исключено.
Мадридцы хотят, чтобы Мастантуоно в аренде играл на позиции «десятки». Ключевым фактором станет роль, которую смогут предложить аргентинцу в клубе, который захочет взять полузащитника.
- В прошлом сезоне 18-летний Мастантуоно провел за «Реал» 35 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
- Срок его контракта с «Мадридом» рассчитан до середины 2031 года.
- Вингер провел 4 матча за сборную Аргентины, но не попал в состав на ЧМ-2026.
Источник: Marca