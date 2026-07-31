3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»

Полузащитником «Реала» Франко Мастантуоно заинтересовались «Милан», «Наполи» и «Фиорентина».

«Фиалки» уже связывались с «Мадридом» по поводу возможного перехода игрока.

«Реал» убежден, что хавбеку нужно остаться в Европе, поэтому возвращение в «Ривер Плейт» исключено.

Мадридцы хотят, чтобы Мастантуоно в аренде играл на позиции «десятки». Ключевым фактором станет роль, которую смогут предложить аргентинцу в клубе, который захочет взять полузащитника.