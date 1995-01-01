- 2 марта
- 08:20 Леау: «В Милане мне больше всего нравится барбершоп, торговые центры, ночные клубы и еда»
- 28 февраля
- 18:08 Мбаппе рассказал, в какой итальянский клуб он готов перейти 1
- 27 февраля
- 18:28 Ибрагимович заявил, что снизил зарплату ради Леау: «Он хочет еще и мой дом?»
- 11:46 Ибрагимович: «Когда я в форме, то остаюсь лучшим в мире» 1
- 09:35 Ибрагимович побил рекорд Костакурты 3
- 08:30 Пиоли провел 800-й матч в тренерской карьере
- 07:23 Ибрагимович сыграл за «Милан» впервые с мая 2022 года
- 00:39 Серия А. «Милан» победил «Аталанту» и сравнялся по очкам с «Интером» 1
- 25 февраля
- 09:39 Фото «Милан» представил новую форму в 8-битном стиле 4
- 23 февраля
- 09:50 Итальянские команды установили рекорд Лиги чемпионов
- 21 февраля
- 19:03 Где смотреть матч «Милан» – «Аталанта»: 24 тур Серия А, 26 февраля 2023
- 16:00 Тренер «Милана» впервые за 18 лет получил «Золотую скамью»
- 18 февраля
- 22:03 Серия А. «Милан» в гостях обыграл «Монцу» (1:0) и поднялся в топ-3
- 21:00 Бывшие владельцы «Милана» включились в гонку за покупку «Манчестер Юнайтед» 2
- 16 февраля
- 11:26 «Милан» побил рекорд Италии по выручке от билетов на матч ЛЧ 3
- 07:24 Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов 2
- 15 февраля
- 23:16 Фото Ибрагимович сыграл за молодежку «Милана» вместе со своим сыном
- 01:13 Лига чемпионов вернулась! «ПСЖ» дома проиграл «Баварии», «Милан» победил «Тоттенхэм» 1
- 00:59 Лига чемпионов. «Милан» впервые в истории победил «Тоттенхэм» (1:0) 3
- 14 февраля
- 22:12 Где смотреть матч «Милан» – «Тоттенхэм»: 1/8 финала Лиги чемпионов
- 22:08 «Милан» – «Тоттенхэм»: стартовые составы на 1/8 финала Лиги чемпионов 1
- 13 февраля
- 12:59 УЕФА назначил судей на матч «ПСЖ» – «Бавария» 1