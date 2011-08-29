Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серия А 2026/2027
Команды
Милан
€ 440 млн
Милан
Милан
Серия А 2026/2027
Стадион:
Джузеппе Меацца
Сайт:
http://www.acmilan.com
Тренер:
Рубен Аморим
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Милан» – «Бенфика»: кто победит в матче 1 тура Лиги Европы 2026/2027
08:30
«Лацио» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Лацио» – «Милан»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Италии 2026/2027
11 сентября
Трансляция
«Ювентус» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
Ван Бастен ответил, сколько бы сейчас он стоил
5 сентября
Объявлено решение о будущем 40-летнего Модрича в сборной Хорватии
5 сентября
1
«Ювентус» – «Милан»: кто победит в матче 3-го тура Серии А 2026/2027
5 сентября
Фото
«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
1 сентября
2
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
31 августа
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
30 августа
5
Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Милана» закончил карьеру в 32 года
29 августа
1
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
29 августа
11
Трансляция
«Милан» – «Венеция»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026
28 августа
«Милан» – «Венеция»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Италии 2026/2027
27 августа
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
3
Фото
«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Трансляция
«Торино» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«Торино» – «Милан»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Италии 2026/2027
22 августа
«Милан» заплатит 45+20 миллионов за вингера сборной Бельгии
18 августа
Стало известно, какую звезду подпишет «Галатасарай» после Батракова
15 августа
1
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
13 августа
3
Фото
44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
11 августа
1
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
Видео
Тысячи людей пришли на похороны Барези в Милане
4 августа
3
Реакция «Милана» на смерть Барези
31 июля
3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»
31 июля
Фото
Умер чемпион мира-1982 и легенда «Милана» Барези
31 июля
7
Определен футболист, которым «восхищаются абсолютно все»
24 июля
3
40-летний Модрич поделился эмоциями от продления контракта с «Миланом»
24 июля
1
2
3
4
5
Главные новости
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
Акинфеев рассказал, как идет его восстановление от травмы
09:58
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
8
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
8
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
8
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
1
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+