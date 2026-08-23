Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре

«Милан» и «Ювентус» стартовали с гостевых побед в чемпионате Италии-2026/27.
Миланцы взяли верх над «Торино», туринцы были сильнее «Фрозиноне».
Также три очка набрала «Аталанта» Маурицио Сарри, обыгравшая «Сассуоло».
Италия. Серия А. 1 тур
Фрозиноне - Ювентус - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - Бремер, 22.
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Фрозиноне
Ювентус
Романо Шмид
0%
Лоренцо Пальмизани
0%
Иларио Монтеризи
0%
Gabriele Calvani
0%
Джорджо Читтадини
0%
Gabriele Bracaglia
0%
Джакомо Чало
0%
Matteo Cichella
0%
Гиорги Квернадзе
0%
Seydou Fini
0%
Антонио Раймондо
0%
Патрицио Мазини
0%
Алессио Дзербин
0%
Алекса Терзич
0%
Антони Ойоно
0%
Луис Хаса
0%
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Бремер
0%
Пьер Калюлю
0%
Гульельмо Викарио
0%
Ллойд Келли
0%
Зеки Челик
0%
Мануэль Локателли
0%
Дуглас Луис
0%
Франсишку Консейсау
0%
Уэстон МакКенни
0%
Кенан Йылдыз
0%
Рандаль Коло Муани
0%
Эдон Жегрова
0%
Андреа Камбьясо
0%
Жереми Бога
0%
Тен Коопмейнерс
0%
Маттиа Перин
0%
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Аталанта - Сассуоло - 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 - Д. Распадори, 6; 1:1 - C. Odenthal , 55; 2:1 - Н. Крстович, 65.
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Аталанта
Сассуоло
Никола Залевски
0%
Марко Карнесекки
0%
Джакомо Распадори
0%
Джанлука Скамакка
0%
Эдерсон
0%
Джанлука Гаэтано
0%
Марио Пашалич
0%
Лоренцо Бернаскони
0%
Джорджо Скальвини
0%
Одилон Коссуну
0%
Давиде Дзаппакоста
0%
Эльйиф Эльмас
0%
Сеад Колашинац
0%
Никола Крстович
0%
Шарль Де Кетеларе
0%
Лазар Самарджич
0%
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Арьянет Мурич
0%
Арман Лорьенте
0%
Кирон Боуи
0%
Джош Доиг
0%
Василие Аджич
0%
Неманья Матич
0%
Дэррил Бакола
0%
Кристиан Вольпато
0%
Simone Cinquegrano
0%
Cas Odenthal
0%
Tommaso Macchioni
0%
Бенха Домингес
0%
Кристиан Торстведт
0%
Федде Лейсен
0%
Риккардо Черво
0%
Gabriel Kulla
0%
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Торино - Милан - 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 - А. Сиссе, 64; 0:2 - А. Рабьо, 66; 1:2 - Ч. Адамс, 90+3.
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Торино
Милан
Сауль Коко
0%
Ардиан Исмайли
0%
Пьетро Комуццо
0%
Маркус Хольмгрен-Педерсен
0%
Гвидас Гинейтис
0%
Киан Фитц-Джим
0%
Никола Влашич
0%
Чезаре Казадеи
0%
Джованни Симеоне
0%
Diego Mascardi
0%
Alessio Cacciamani
0%
Никколо Фортини
0%
Алиу Нджи
0%
Че Адамс
0%
Сандро Куленович
0%
Закария Абухляль
0%
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Гонсалу Рамуш
0%
Майк Меньян
0%
Марио Хила
0%
Кони Де Винтер
0%
Страхиня Павлович
0%
Самуэль Чуквуэзе
0%
Юнус Муса
0%
Ардон Яшари
0%
Первис Эступиньян
0%
Рубен Лофтус-Чик
0%
Альфаджо Сиссе
0%
Лука Модрич
0%
Адриан Рабьо
0%
Давиде Бартезаги
0%
Алексис Салемакерс
0%
Маттео Габбиа
0%
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Источник: «Бомбардир»