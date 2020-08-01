- 1 августа 2020
- 09:35 Определились участники плей-офф за выход в Серию А
- 18 июня 2019
- 11:47 Фото Неста – главный тренер «Фрозиноне» 1
- 25 мая 2019
- 23:30 Серия А. «Наполи» упустил ничью с «Болоньей» в концовке последнего матча сезона
- 19 мая 2019
- 20:57 Серия А. «Милан» обыграл «Фрозиноне» и поднялся на пятое место 2
- 5 мая 2019
- 18:14 Серия А. «Аталанта» приблизилась к 3 месту после победу над «Лацио», «Парма» и «Сампдория» забили 6 голов, другие результаты
- 28 апреля 2019
- 15:22 Серия А. «Наполи» обыграл «Фрозиноне»
- 20 апреля 2019
- 17:58 Серия А. «Лацио» уступил «Кьево» и другие результаты 33-го тура 1
- 14 апреля 2019
- 23:23 Серия А. «Интер» на выезде обыграл «Фрозиноне»
- 4 апреля 2019
- 00:04 Серия А. «Интер» забил четыре гола «Дженоа», «Лацио» проиграл СПАЛу 2
- 31 марта 2019
- 18:08 Серия А. «Наполи» разгромил «Рому» и другие результаты
- 17 марта 2019
- 22:22 Серия А. «Лацио» забил четыре гола «Парме», «Наполи» выиграл у «Удинезе»
- 10 марта 2019
- 18:58 Серия А. «Интер» победил СПАЛ и другие результаты
- 3 марта 2019
- 19:00 Серия А. «Торино» разгромил «Кьево», «Сампдория» переиграла СПАЛ
- 24 февраля 2019
- 10:58 Ди Франческо – о матче с «Фрозиноне»: «Мы всегда усложняем себе жизнь» 2
- 06:42 Видео Джеко оформил второй дубль в сезоне Серии А, Ольсен отбил мяч в собственные ворота
- 00:30 Серия А. Джеко принес «Роме» победу над аутсайдером «Фрозиноне», забив на пятой добавленной минуте 2
- 16 февраля 2019
- 07:01 Аллегри: «У «Ювентуса» нет проблем, мы готовы к Лиге чемпионов»
- 00:28 Серия А. Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Фрозиноне» 15
- 4 февраля 2019
- 22:53 Серия А. «Лацио» обыграл «Фрозиноне» и сравнялся с «Ромой» по очкам
- 27 января 2019
- 18:58 Серия А. «Рома» упустила преимущество в три гола против «Аталанты» и другие результаты
- 20 января 2019
- 16:31 Серия А. «Аталанта» разгромила «Фрозиноне», Сапата сделал покер