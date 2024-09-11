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Серия А 2026/2027
Команды
Фрозиноне
€ 70 млн
Фрозиноне
Фрозиноне
Серия А 2026/2027
Стадион:
Бенито Стирпе
Сайт:
http://www.frosinonecalcio.com
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Дженоа» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Дженоа» – «Фрозиноне»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Италии 2026/2027
11 сентября
«Фрозиноне» – «Венеция»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Фрозиноне» – «Венеция»: кто победит в матче 3-го тура Серии А 2026/2027
5 сентября
Трансляция
«Фиорентина» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Фиорентина» – «Фрозиноне»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Италии 2026/2027
28 августа
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Трансляция
«Фрозиноне» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«Фрозиноне» – «Ювентус»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Италии 2026/2027
22 августа
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
«Рубин» объявил о трансфере воспитанника «Баварии»
2024.09.11 20:08
4
«Рубин» определился с заменой для Даку
2024.09.06 12:09
6
«Рубин» заплатит 2 миллиона за воспитанника «Баварии»
2024.09.03 23:23
Видео
«Фрозиноне» вылетел из Серии А после поражения от «Удинезе» Каннаваро – Фабио поддержал расстроенного коллегу
2024.05.27 11:47
Трансляция
«Монца» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
2024.05.19 11:14
Серия А. Досрочный чемпион «Интер» уничтожил «Фрозиноне» (5:0)
2024.05.10 23:50
Трансляция
«Фрозиноне» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2024
2024.05.10 09:56
«Фрозиноне» – «Интер»: прогноз на матч 36 тура Серии А, 10 мая
2024.05.10 09:15
Трансляция
«Торино» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
2024.04.21 10:47
Стали известны стартовые составы на матч «Наполи» – «Фрозиноне»: 14 апреля
2024.04.14 12:34
Трансляция
«Наполи» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
2024.04.14 10:33
«Наполи» – «Фрозиноне»: прогноз на матч 32 тура итальянской Серии А, 14 апреля
2024.04.14 09:30
Соуле оценил личность Роналду
2024.04.07 11:13
1
Трансляция
«Дженоа» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
2024.03.30 10:29
Трансляция
«Фрозиноне» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024
2024.03.16 17:44
«Сассуоло» – «Фрозиноне»: прогноз на матч 28 тура Серии А, 9 марта
2024.03.08 18:43
«Фрозиноне» – «Лечче»: прогноз на матч 27 тура Серии А, 3 марта
2024.03.02 14:10
Агент Чеддиры отреагировал на информацию об интересе «Спартака»
2024.02.29 08:35
2
В «Спартаке» отвергли кандидатуру марокканского форварда
2024.02.28 11:40
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