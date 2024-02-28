В «Спартаке» отвергли кандидатуру марокканского форварда

«Спартак» не проявлял интерес и не вел общения на предмет возможного перехода марокканского нападающего «Фрозиноне» Валида Чеддира. По данным Metaratings.ru, форварда не было ни в шорт-листе кандидатов на переход в команду, ни в долгосрочных списках.

Отсутствие интереса со стороны «Спартака» к 26-летнему марокканцу связано с его возрастом и уровнем игры. В клубе сейчас стараются делать акцент на более молодых футболистов.