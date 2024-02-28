В «Спартаке» отвергли кандидатуру марокканского форварда

«Спартак» не проявлял интерес и не вел общения на предмет возможного перехода марокканского нападающего «Фрозиноне» Валида Чеддира. По данным Metaratings.ru, форварда не было ни в шорт-листе кандидатов на переход в команду, ни в долгосрочных списках.
Отсутствие интереса со стороны «Спартака» к 26-летнему марокканцу связано с его возрастом и уровнем игры. В клубе сейчас стараются делать акцент на более молодых футболистов.
- Ранее журналист Николо Скира сообщил, что «Спартак» делал предложение о переходе Чеддира, но марокканский нападающий отказал московскому клубу.
- В этом сезоне он провел 27 матчей, забил 3 гола и отдал 1 передачу.
Источник: Metaratings.ru