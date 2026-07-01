«Бавария» за 55 миллионов купила полузащитника сборной Марокко

«Бавария» объявила о переходе полузащитника ПСВ и сборной Марокко Исмаэля Сайбари.

Соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2031 года. В мюнхенском клубе Сайбари получил 34-й игровой номер.

Сумма сделки составила около 55 миллионов евро вместе с бонусами.

Сайбари в эти дни выступает за сборную Марокко на чемпионате мира 2026 года.

В четырех проведенных матчах полузащитник отметился тремя забитыми мячами. Марокканцы набрали семь очков и финишировали вторыми в группе C, а в 1/16 финала одолели Нидерланды (1:1, 3:2 по пенальти).

Следующим соперником марокканской команды в 1/8 финала станет Канада.

25-летний Сайбари в сезоне-2025/26 провел 37 матчей за ПСВ, забил 19 голов, сделал 9 ассистов.

14 июня вингер забил за Марокко в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Бразилией (1:1).

Фото: официальный сайт «Баварии»