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  • «Бавария» за 55 миллионов купила полузащитника сборной Марокко

«Бавария» за 55 миллионов купила полузащитника сборной Марокко

1 июля, 19:41
1

«Бавария» объявила о переходе полузащитника ПСВ и сборной Марокко Исмаэля Сайбари.

Соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2031 года. В мюнхенском клубе Сайбари получил 34-й игровой номер.

Сумма сделки составила около 55 миллионов евро вместе с бонусами.

  • Сайбари в эти дни выступает за сборную Марокко на чемпионате мира 2026 года.
  • В четырех проведенных матчах полузащитник отметился тремя забитыми мячами. Марокканцы набрали семь очков и финишировали вторыми в группе C, а в 1/16 финала одолели Нидерланды (1:1, 3:2 по пенальти).
  • Следующим соперником марокканской команды в 1/8 финала станет Канада.
  • 25-летний Сайбари в сезоне-2025/26 провел 37 матчей за ПСВ, забил 19 голов, сделал 9 ассистов.
  • 14 июня вингер забил за Марокко в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Бразилией (1:1).

Фото: официальный сайт «Баварии»

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Источник: «Бомбардир»
Нидерланды. Эредивизие Германия. Бундеслига Трансферы ПСВ Бавария Марокко Сайбари Исмаэль
Комментарии (1)
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zigbert
1782974734
Интересно где они его подписывали если он играет на ЧМ.
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