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  • ПСВ может продать игрока в «Баварию» за рекордные 50 миллионов

ПСВ может продать игрока в «Баварию» за рекордные 50 миллионов

Вчера, 12:18

«Бавария» предложит за полузащитника Исмаэля Сайбари около 50 миллионов евро с учетом бонусов.

Клуб из Эйндховена хочет получить за маррокканца больше. Важным аспектом переговоров будет размер фиксированной части выплат и дата платежа.

Этот трансфер может стать рекордным для ПСВ. Сейчас самой дорогой продажей в истории нидерландского клуба является переход Коди Гакпо в «Ливерпуль» за 42 миллиона евро и еще 7 миллионов в качестве бонусов. По другой информации, рекорд был установлен в случае с переходом Ирвинга Лосано в «Наполи» за 50 миллионов евро.

  • 25-летний Сайбари в минувшем сезоне провел за ПСВ 37 матчей, забил 19 голов, сделал 9 ассистов.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
  • Он попал в заявку сборной Марокко на ЧМ-2026.

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Источник: VP
Германия. Бундеслига Нидерланды. Эредивизие ПСВ Бавария Сайбари Исмаэль
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