ПСВ может продать игрока в «Баварию» за рекордные 50 миллионов

«Бавария» предложит за полузащитника Исмаэля Сайбари около 50 миллионов евро с учетом бонусов.

Клуб из Эйндховена хочет получить за маррокканца больше. Важным аспектом переговоров будет размер фиксированной части выплат и дата платежа.

Этот трансфер может стать рекордным для ПСВ. Сейчас самой дорогой продажей в истории нидерландского клуба является переход Коди Гакпо в «Ливерпуль» за 42 миллиона евро и еще 7 миллионов в качестве бонусов. По другой информации, рекорд был установлен в случае с переходом Ирвинга Лосано в «Наполи» за 50 миллионов евро.