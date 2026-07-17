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  • В «Баварии» определились с позицией по трансферу Олисе в «Реал»

В «Баварии» определились с позицией по трансферу Олисе в «Реал»

17 июля, 14:58

Сегодня в «Баварии» снова обсудили позицию по возможному трансферу вингера Майкла Олисе, которым интересуется «Реал».

Пока ни игрок, ни его представитель не сообщили мюнхенцам о желании уйти в летнее трансферное окно.

Все лица, ответственные за принятие решений, включая почетного президента мюнхенцев Ули Хенесса, сходятся во мнении: Олисе не продается. Клуб также считает, что не находится в положении, когда на него можно надавить.

В «Баварии» осознают, что переход в «Реал» может быть одним из вариантов продолжения карьеры для Майкла, но в данный момент не намерены отпускать игрока и рассчитывают на него. Мюнхенцы хотят продлить контракт с французом и сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Позиция «Баварии» основывается на двух факторах: во-первых, президент «Реала» Флорентино Перес лично заверил немецкий клуб, что не планирует предпринимать никаких шагов для подписания Олисе этим летом. Во-вторых, во время клубного чемпионата мира, который проходил прошлым летом, футболист и его агент сообщили клубу, что хотят продолжить сотрудничество с мюнхенцами.

  • 24-летний Олисе в минувшем сезоне провел за «Баварию» 52 матча, забил 22 гола, сделал 31 ассист.
  • Срок нынешнего контракта вингера с мюнхенцами рассчитан до середины 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.
  • На ЧМ-2026 Олисе в 7 матчах за сборную Франции отметился 6 ассистами.

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Источник: страница Флориана Плеттенберга в соцсети X
Германия. Бундеслига Испания. Примера Бавария Реал Олисе Майкл
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