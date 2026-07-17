В «Баварии» определились с позицией по трансферу Олисе в «Реал»

Сегодня в «Баварии» снова обсудили позицию по возможному трансферу вингера Майкла Олисе, которым интересуется «Реал».

Пока ни игрок, ни его представитель не сообщили мюнхенцам о желании уйти в летнее трансферное окно.

Все лица, ответственные за принятие решений, включая почетного президента мюнхенцев Ули Хенесса, сходятся во мнении: Олисе не продается. Клуб также считает, что не находится в положении, когда на него можно надавить.

В «Баварии» осознают, что переход в «Реал» может быть одним из вариантов продолжения карьеры для Майкла, но в данный момент не намерены отпускать игрока и рассчитывают на него. Мюнхенцы хотят продлить контракт с французом и сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Позиция «Баварии» основывается на двух факторах: во-первых, президент «Реала» Флорентино Перес лично заверил немецкий клуб, что не планирует предпринимать никаких шагов для подписания Олисе этим летом. Во-вторых, во время клубного чемпионата мира, который проходил прошлым летом, футболист и его агент сообщили клубу, что хотят продолжить сотрудничество с мюнхенцами.