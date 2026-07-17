Трансфер Пулулу в московский клуб РПЛ сорвался из-за долгов

Нападающий Афимико Пулулу не перейдет в «Локомотив».

Москвичи не могут подписать футболиста даже в статусе свободного агента.

Ранее спортблок клуба убедил на переезд в Москву самого игрока, его маму, агента. Однако ожидание перехода затянулось, на футболиста большой спрос, а нападающий хочет определенной конкретики в своей карьере.

Пауза от клуба РПЛ напрямую связана с финансовым положением: большая часть денег за ожидаемую продажу Дмитрия Воробьева в «Краснодар» пойдет на погашение долгов.

Сторона игрока разочарована, что не удалось перейти в «Локомотив», который был приоритетным вариантом. Несколько дней назад на представителей Пулулу вышел «Аль-Хазм». Саудовский клуб заинтересован в форварде.