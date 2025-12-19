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Польша. Экстракласса
Команды
Ягеллония
€ 27 млн
Ягеллония
Белосток
Польша. Экстракласса
Стадион:
Гетман
Сайт:
http://www.jagiellonia.pl/start.php
Тренер:
Адриан Семенец
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Иберия 1999» – «Ягеллония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Иберия 1999» – «Ягеллония»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Ягеллония» – «Иберия 1999»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
Трансляция
«Рейнджерс» – «Ягеллония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Рейнджерс» – «Ягеллония»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
Трансляция
«Ягеллония» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Ягеллония» – «Рейнджерс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
5 августа
Трансфер Пулулу в московский клуб РПЛ сорвался из-за долгов
17 июля
7
Фото
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
Трансляция
«Фиорентина» – «Ягеллония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Трансляция
«Ягеллония» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026
19 февраля
«Ягеллония» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.83
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Фото
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Нови Пазар» – «Ягеллония»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 7.50
2025.07.23 10:23
Фото
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Лучшим бомбардиром Лиги конференций стал форвард «Ягеллонии»
2025.05.29 01:11
Трансляция
«Ягеллония» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025
2025.04.17 18:35
Лига конференций. «Бетис», «Фиорентина» и «Рапид» выиграли в 1/4 финала
2025.04.11 00:09
Трансляция
«Бетис» – «Ягеллония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2025
2025.04.10 20:50
Пары 1/4 финала Лиги конференций
2025.03.14 01:39
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
1
Стали известны 16 участников плей-офф Лиги конференций, «Челси» напрямую вышел в 1/8 финала
2024.12.13 08:10
«Челси» и еще пять команд не теряли очки в Лиге конференций
2024.11.08 14:14
Трансляция
«Аякс» – «Ягеллония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
2024.08.29 19:50
Трансляция
«Ягеллония» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
2024.08.22 20:35
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