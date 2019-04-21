- 21 апреля 2019
- 00:53 Жамалетдинов забил первый гол за «Лех»
- 20 декабря 2018
- 14:13 «Чемпионат»: «Ахмат» может купить у «Ягеллонии» хавбека Франковски 1
- 26 января 2018
- 15:34 Фото Нападающий сборной Литвы перешел в «Динамо» 21
- 25 января 2018
- 23:56 8news: Черных перешел в «Динамо» 5
- 19:10 «Спорт-Экспресс»: Черных сегодня перейдет в «Динамо» 5
- 22 января 2018
- 12:16 Кроме «Динамо», на Черных претендуют «Анжи» и «Урал». Сам игрок хочет перейти в московский клуб 4
- 00:06 Форвард сборной Литвы может перейти в московское «Динамо» 5
- 7 ноября 2017
- 11:50 Капитан сборной Литвы может перебраться в Россию 4
- 20 января 2017
- 12:36 Форвард «Ягеллонии» Черных: «Хотел бы играть за «Локомотив» 5
- 14 февраля 2016
- 23:55 Черчесов: «У меня очень крепкие нервы, давайте не будем о них»