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    Ягеллония - таблица

    Город Белосток
    Дивизион Польша-Оранж Экстракласса
    Сайт http://www.jagiellonia.pl/start.php
    Стадион Гетман
    Тренер Адриан Семенец
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Лех 2 2 0 0 4:1 +3 6
    2. Заглембе 2 2 0 0 4:2 +2 6
    3. Погонь 2 2 0 0 3:1 +2 6
    4. Ракув 1 1 0 0 3:0 +3 3
    5. Легия 1 1 0 0 3:0 +3 3
    6. Рух 2 1 0 1 3:2 +1 3
    7. Варта 2 1 0 1 2:1 +1 3
    8. Видзев 2 1 0 1 4:4 0 3
    9. Радомяк 2 1 0 1 2:2 0 3
    10. Ягеллония 2 1 0 1 4:4 0 3
    11. Сталь 2 0 2 0 2:2 0 2
    12. Корона 1 0 1 0 1:1 0 1
    13. Шленск 2 0 1 1 2:3 -1 1
    14. Краковия 1 0 1 0 2:2 0 1
    15. Пяст 2 0 1 1 1:2 -1 1
    16. Пуща 2 0 0 2 3:7 -4 0
    17. Гурник 2 0 0 2 0:4 -4 0
    18. ЛКС 2 0 0 2 0:5 -5 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ягеллония 1 1 0 0 4:1 +3 3
    2. Легия 1 1 0 0 3:0 +3 3
    3. Ракув 1 1 0 0 3:0 +3 3
    4. Рух 1 1 0 0 2:0 +2 3
    5. Лех 1 1 0 0 2:0 +2 3
    6. Погонь 1 1 0 0 2:1 +1 3
    7. Варта 2 1 0 1 2:1 +1 3
    8. Видзев 1 1 0 0 3:2 +1 3
    9. Заглембе 1 1 0 0 2:1 +1 3
    10. Сталь 2 0 2 0 2:2 0 2
    11. Корона 1 0 1 0 1:1 0 1
    12. Радомяк 0 0 0 0 0:0 0 0
    13. Краковия 0 0 0 0 0:0 0 0
    14. Пуща 0 0 0 0 0:0 0 0
    15. ЛКС 0 0 0 0 0:0 0 0
    16. Шленск 1 0 0 1 1:2 -1 0
    17. Пяст 1 0 0 1 1:2 -1 0
    18. Гурник 1 0 0 1 0:2 -2 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Лех 1 1 0 0 2:1 +1 3
    2. Погонь 1 1 0 0 1:0 +1 3
    3. Заглембе 1 1 0 0 2:1 +1 3
    4. Радомяк 2 1 0 1 2:2 0 3
    5. Шленск 1 0 1 0 1:1 0 1
    6. Краковия 1 0 1 0 2:2 0 1
    7. Пяст 1 0 1 0 0:0 0 1
    8. Ракув 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Легия 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Варта 0 0 0 0 0:0 0 0
    11. Сталь 0 0 0 0 0:0 0 0
    12. Корона 0 0 0 0 0:0 0 0
    13. Рух 1 0 0 1 1:2 -1 0
    14. Видзев 1 0 0 1 1:2 -1 0
    15. Гурник 1 0 0 1 0:2 -2 0
    16. Ягеллония 1 0 0 1 0:3 -3 0
    17. Пуща 2 0 0 2 3:7 -4 0
    18. ЛКС 2 0 0 2 0:5 -5 0
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