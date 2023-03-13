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Польша. Экстракласса
Команды
Лех
€ 45 млн
Лех
Познань
Польша. Экстракласса
Стадион:
Городской стадион
Сайт:
http://www.lech.poznan.pl/
Тренер:
Джон ван ден Бром
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Тун» – «Лех»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Лех» – «Тун»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
«КИ Клаксвик» – «Лех»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
«Лех» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
5 августа
«Лех» – «Орхус»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
28 июля
Фото
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
Трансляция
«Шахтер» – «Лех»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
Фанаты «Леха» заряжали матерную кричалку про Бандеру на матче с «Шахтером»
13 марта
23
Трансляция
«Лех» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Лех» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 2.65
11 марта
Фото
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Фото
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«КуПС» – «Лех»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 2.60
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Фото
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Райо Вальекано» – «Лех»: прогноз и ставки на матч 6 ноября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.11.05 12:08
«Генк» – «Лех»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.55
2025.08.27 10:39
«Лех» – «Генк»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.59
2025.08.21 08:37
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
2025.08.15 00:36
«Црвена Звезда» – «Лех»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.72
2025.08.11 09:08
Трансляция
«Лех» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2025
2025.08.06 20:20
«Лех» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 6 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.05 08:48
«Брейдаблик» – «Лех»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.29 10:53
Фото
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Названа сумма трансферных долгов «Барселоны»
2024.10.17 09:26
Лига конференций: все результаты первых четвертьфиналов
2023.04.14 00:13
1
Сформировались полуфинальные пары Лиги конференций-2022/23
2023.03.17 16:29
2
Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций
2023.03.17 16:19
Определились все участники 1/4 финала Лиги конференций
2023.03.17 01:22
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