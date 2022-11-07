- 24 февраля
- 15:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. «Лацио», «Вильярреал» и «Шериф» узнали соперников
- 16 февраля
- 22:55 Лига конференций. «Фиорентина» разгромила «Брагу» и другие результаты
- 7 ноября 2022
- 16:31 Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций 1
- 12 октября 2022
- 14:37 Форвард «Леха» не попал на матч с «Хапоэлем» БШ из-за проблем с визой. Польша на прошлой неделе не пустила Шапи 4
- 4 октября 2022
- 23:22 Булыкин – о недопуске Шапи в Польшу: «Закон страны превыше всего»
- 21:29 Канчельскис: «Глупые люди не пускают Шапи в Польшу. Полнейшее безобразие!» 2
- 3 октября 2022
- 15:59 В УЕФА прокомментировали отказ Польши пускать Сулейманова в страну на матч Лиги конференций
- 12:53 Шапи не сыграет с «Лехом» в Лиге конференций. Его не пускают в Польшу из-за российского гражданства 1
- 8 сентября 2022
- 21:50 Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
- 25 июля 2022
- 21:50 Два польских клуба поборются со «Спартаком» за экс-защитника «Ахмата» Анхеля 2
- 12 июля 2022
- 20:50 Лига чемпионов. Гол экс-спартаковца помог «Карабаху» пройти «Лех» 5
- 8 апреля 2021
- 12:22 «Краснодар» и «Динамо» интересуются Ишаком из «Леха» 32
- 17 января 2021
- 19:34 Товарищеские матчи. «Динамо» потерпело третье поражение подряд, уступив «Леху»; «Арсенал» сыграл вничью с «Бачкой» 1
- 16:39 Фото Нойштедтер, Карапузов, Москвичев – в старте «Динамо» на первый матч года против «Леха» 2
- 1 июня 2020
- 19:19 «Лех» продлил аренду форварда ЦСКА Жамалетдинова до конца сезона
- 14 апреля 2020
- 00:48 Агент: «70%, что Жамалетдинов не останется в ЦСКА»
- 4 февраля 2020
- 18:30 Журналист Кожахмет: «Тренер «Ордабасы» раздосадован, что Жамалетдинов решил остаться в «Лехе» 1
- 22 января 2020
- 14:38 Фото «А вы Месси ждали?» Слуцкий пошутил о трансфере Йевтича 2
- 14:19 Transfermarkt: «Рубин» заплатит за Йевтича 600 тысяч. У хавбека «Леха» оставалось полгода по контракту
- 13:47 Фото «Рубин» объявил о подписании хавбека «Леха» Йевтича 1
- 13:10 «Бизнес Online»: «Рубин» подписал контракт с Йевтичем
- 21 января 2020
- 19:33 Журналист Егоров: «Рубин» близок к подписанию полузащитника «Леха» Йевтича
- 8 января 2020
- 18:13 Wyborcza: Жамалетдинов поехал на просмотр в «Урал». «Лех» отказался выкупать права на форварда ЦСКА 3
- 23 декабря 2019
- 00:17 «Урал» интересуется Жамалетдиновым. Права на россиянина принадлежат ЦСКА 3
- 12 июля 2019
- 19:46 Хет-трик Жамалетдинова в первом тайме принес «Леху» победу в товарищеском матче 5
- 14 июня 2019
- 15:47 ЦСКА продлил контракт с Жамалетдиновым и вновь отдал его в аренду «Леху» 5