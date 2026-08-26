Ответный матч плей-офф Лиги Европы между швейцарским «Туном» и польским «Лехом» пройдет 27 августа 2026 года в Туне на стадионе «Арена Тун». Первая встреча в Познани завершилась сокрушительным разгромом хозяев – «Лех» победил со счeтом 7:0, практически гарантировав себе выход в групповой этап. Теперь швейцарскому клубу предстоит формально доиграть двухматчевое противостояние, но отыграть семь мячей невозможно даже при поддержке родных трибун. «Лех» подходит к ответной игре на фоне пяти побед подряд, феноменальной атаки и четырeх сухих матчей кряду. Сможет ли «Тун» хотя бы реабилитироваться перед своими болельщиками и забить гол престижа, или «Лех» продолжит своe доминирование и вновь одержит уверенную победу?

Кто победит в матче

«Тун» постарается использовать поддержку родных трибун, чтобы хотя бы достойно завершить двухматчевое противостояние. В атаке швейцарцы показывают неплохую результативность – в среднем 2,60 гола за последние пять игр, что позволяет им надеяться на гол престижа в ответной встрече. В предыдущем раунде «Тун» прошeл «Викингур Рейкьявик» (3:0, 2:3), а в чемпионате Швейцарии уступил «Базелю» (2:4). Однако оборона хозяев катастрофична: в среднем 2,80 пропущенных мяча за последние пять игр, и в первом матче они пропустили семь голов от «Леха». Чтобы как-то спасти встречу, «Туну» необходимо забивать минимум семь мячей и не пропускать – задача абсолютно нереалистичная. Единственная цель для хозяев – прервать безголевую серию в этом противостоянии и порадовать своих болельщиков.

«Лех» подходит к ответной игре с комфортнейшим преимуществом и феноменальной формой. Польский клуб выиграл пять последних матчей, а его атака находится в идеальном состоянии – в среднем 3,60 гола за последние пять игр, при этом команда забивает в шести последних встречах. Оборона «Леха» действует образцово: в среднем 0,20 пропущенного мяча за тот же период, и они не пропускают в четырeх последних матчах. В первом матче поляки разгромили «Тун» со счeтом 7:0, полностью доминируя на поле. В чемпионате Польши они обыграли «Пяст» (3:0), а в квалификации Лиги Европы прошли КИ Клаксвик (5:0 и 1:0). Гостям достаточно не проиграть с разницей в восемь мячей, чтобы выйти в групповой этап, но их класс и форма позволяют рассчитывать на победу и в ответной встрече.

Итоговый вывод: «Лех» является абсолютным фаворитом благодаря преимуществу после первого матча, феноменальной атаке и надeжной обороне. «Тун» способен забить гол престижа, но вряд ли сможет избежать поражения. Наиболее вероятный исход – победа гостей с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Лех» одержал разгромную победу со счeтом 7:0. Текущая форма «Леха» – пять побед подряд, мощная атака и сухая оборона, тогда как «Тун» регулярно пропускает и не показывает стабильности в защите. Разница в классе и преимущество после первой игры делают победу гостей наиболее вероятным сценарием, несмотря на домашний фактор.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Леха» в основное время. Феноменальная форма гостей, их комфортное преимущество после первого матча и слабая оборона «Туна», которая пропускает в среднем 2,80 гола за игру, делают исход очевидным. Хозяева могут попытаться забить гол престижа, но вряд ли смогут избежать поражения. Рекомендуемая ставка – победа «Леха» с коэффициентом 2,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Туном» и «Лехом» состоится 27 августа 2026 года в Туне на стадионе «Арена Тун» и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.