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«Тун» – «Лех»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

26 августа 2026 9:59
Тун - Лех
27 авг. 2026, четверг 21:00 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа «Леха»
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Ответный матч плей-офф Лиги Европы между швейцарским «Туном» и польским «Лехом» пройдет 27 августа 2026 года в Туне на стадионе «Арена Тун». Первая встреча в Познани завершилась сокрушительным разгромом хозяев – «Лех» победил со счeтом 7:0, практически гарантировав себе выход в групповой этап. Теперь швейцарскому клубу предстоит формально доиграть двухматчевое противостояние, но отыграть семь мячей невозможно даже при поддержке родных трибун. «Лех» подходит к ответной игре на фоне пяти побед подряд, феноменальной атаки и четырeх сухих матчей кряду. Сможет ли «Тун» хотя бы реабилитироваться перед своими болельщиками и забить гол престижа, или «Лех» продолжит своe доминирование и вновь одержит уверенную победу?

Кто победит в матче

«Тун» постарается использовать поддержку родных трибун, чтобы хотя бы достойно завершить двухматчевое противостояние. В атаке швейцарцы показывают неплохую результативность – в среднем 2,60 гола за последние пять игр, что позволяет им надеяться на гол престижа в ответной встрече. В предыдущем раунде «Тун» прошeл «Викингур Рейкьявик» (3:0, 2:3), а в чемпионате Швейцарии уступил «Базелю» (2:4). Однако оборона хозяев катастрофична: в среднем 2,80 пропущенных мяча за последние пять игр, и в первом матче они пропустили семь голов от «Леха». Чтобы как-то спасти встречу, «Туну» необходимо забивать минимум семь мячей и не пропускать – задача абсолютно нереалистичная. Единственная цель для хозяев – прервать безголевую серию в этом противостоянии и порадовать своих болельщиков.

«Лех» подходит к ответной игре с комфортнейшим преимуществом и феноменальной формой. Польский клуб выиграл пять последних матчей, а его атака находится в идеальном состоянии – в среднем 3,60 гола за последние пять игр, при этом команда забивает в шести последних встречах. Оборона «Леха» действует образцово: в среднем 0,20 пропущенного мяча за тот же период, и они не пропускают в четырeх последних матчах. В первом матче поляки разгромили «Тун» со счeтом 7:0, полностью доминируя на поле. В чемпионате Польши они обыграли «Пяст» (3:0), а в квалификации Лиги Европы прошли КИ Клаксвик (5:0 и 1:0). Гостям достаточно не проиграть с разницей в восемь мячей, чтобы выйти в групповой этап, но их класс и форма позволяют рассчитывать на победу и в ответной встрече.

Итоговый вывод: «Лех» является абсолютным фаворитом благодаря преимуществу после первого матча, феноменальной атаке и надeжной обороне. «Тун» способен забить гол престижа, но вряд ли сможет избежать поражения. Наиболее вероятный исход – победа гостей с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Лех» одержал разгромную победу со счeтом 7:0. Текущая форма «Леха» – пять побед подряд, мощная атака и сухая оборона, тогда как «Тун» регулярно пропускает и не показывает стабильности в защите. Разница в классе и преимущество после первой игры делают победу гостей наиболее вероятным сценарием, несмотря на домашний фактор.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
2
Забитых мячей
9
1
В среднем за матч
4.5
Крупнейшая победа
7:0
Самый результативный матч
Лига Европы, 4 раунд
Лех
7 : 0
20.08.2026
Тун
Самая крупная ничья
Лига Европы, 4 раунд
Тун
2 : 2
27.08.2026
Лех
Лига Европы, 4 раунд
Тун
2 : 2
27.08.2026
Лех
Лига Европы, 4 раунд
Лех
7 : 0
20.08.2026
Тун

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тун
23
Марко Бюрки
ЦЗ
54
Louis Passavant
ЦЗ
37
Люсьен Далер
ПЗ
13
Нассим Зоукит
ОП
18
Tom Strannegård
ЦП
8
Fabio Saiz
ЦП
21
Dorian Derbaci
ЦП
30
Нико Майер
АП
25
Tim Spycher
ЦФ
9
Фуркан Дурсун
ЦФ
80
Simon Lengen
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Лех
1
Матеуш Лиш
ВР
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
27
Wojciech Monka
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
77
Луис Пальма
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
43
Антони Козубал
ОП
7
Янник Аньеро
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Тун
22
Dario Walti
ВР
1
Никлас Штеффен
ВР
19
Жан Бамерт
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
16
Джастин Рот
ОП
52
Adam Ilic
ЦП
58
Amir Maaroufi
ЦП
47
Фабио Фехр
ПП
70
Нильс Райхмут
ПП
20
Riccardo Braschi
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
Лех
31
Wiktor Obremski
ВР
33
Mateusz Pruchniewski
ВР
59
Терри Йегбе
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
24
Филип Ягелло
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
53
Karol Delikat
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
21
Пабло Родригес
ЦФ
56
Wojciech Szymczak
ЦФ
3-1-3-1-3
23
Бюрки
54
37
Далер
13
Зоукит
18
8
21
30
Майер
80
9
Дурсун
25
4-2-2-2
1
Лиш
20
Гумни
27
15
Гургуль
72
Скшипчак
5
Берггрен
43
Козубал
11
Хаканс
77
Пальма
17
Саядманеш
7
Аньеро
9
Дурсун
20
20
9
Дурсун
16
Рот
16
Рот
30
Майер
52
52
30
Майер
18
47
Фехр
47
Фехр
18
80
70
Райхмут
70
Райхмут
80
27
59
Йегбе
59
Йегбе
27
7
Аньеро
24
Ягелло
24
Ягелло
7
Аньеро
43
Козубал
22
Муравски
22
Муравски
43
Козубал
11
Хаканс
10
Валемарк
10
Валемарк
11
Хаканс
17
Саядманеш
21
Родригес
21
Родригес
17
Саядманеш
Остались в запасе
Тун
Лех
22
Dario Walti
ВР
1
Никлас Штеффен
ВР
19
Жан Бамерт
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
58
Amir Maaroufi
ЦП
96
Брайтон Лабе
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
31
Wiktor Obremski
ВР
33
Mateusz Pruchniewski
ВР
2
Жоэль Перейра
ПЗ
53
Karol Delikat
ЦП
56
Wojciech Szymczak
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
22
Dario Walti
ВР
1
Никлас Штеффен
ВР
19
Жан Бамерт
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
58
Amir Maaroufi
ЦП
96
Брайтон Лабе
ЦФ
Остались в запасе
31
Wiktor Obremski
ВР
33
Mateusz Pruchniewski
ВР
2
Жоэль Перейра
ПЗ
53
Karol Delikat
ЦП
56
Wojciech Szymczak
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Главный тренер
Джон ван ден Бром

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Леха» в основное время. Феноменальная форма гостей, их комфортное преимущество после первого матча и слабая оборона «Туна», которая пропускает в среднем 2,80 гола за игру, делают исход очевидным. Хозяева могут попытаться забить гол престижа, но вряд ли смогут избежать поражения. Рекомендуемая ставка – победа «Леха» с коэффициентом 2,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Туном» и «Лехом» состоится 27 августа 2026 года в Туне на стадионе «Арена Тун» и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Тун» – «Лех»: смотреть онлайн.

2.20
Победа «Леха»
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Лига Европы Лех Тун
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