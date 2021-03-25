Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мауро Лустринелли

    Тренер
    Имя Мауро
    Фамилия Лустринелли
    Команда Швейцария (мол.)
    Гражданство Швейцария
    Дата рождения 26 февраля 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Швейцария (мол.) 3 1 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.03.2021 Англия (мол.) 0 : 1 Швейцария (мол.)
    28.03.2021 Хорватия (мол.) 3 : 2 Швейцария (мол.)
    31.03.2021 Швейцария (мол.) 0 : 3 Португалия (мол.)
    • Читайте нас: 
    11